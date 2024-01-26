Meteoroloji 31 İlde Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Yayınladı! Ankara'da Kar Başladı İstanbul İçinse Tarih Verildi
Meteoroloji 31 İlde Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Yayınladı! Ankara'da Kar Başladı İstanbul İçinse Tarih Verildi
Meteoroloji 26 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre birçok ilde etkisili olacak kar yağışı Ankara'da da başladı. Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışının, İstanbul'a ne zaman geleceği de tahmin raporunda yer aldı. Ayrıca raporda, 31 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporu…
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemere göre 31 için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının tüm yurtta etkili olacağına işaret edildi.
Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı başladı! Birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Fakat İstanbul bu iller arasında yer almıyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hakim olabilir.
İşte, Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı!
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İstanbul'a bugün kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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