Meteoroloji 31 İlde Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Yayınladı! Ankara'da Kar Başladı İstanbul İçinse Tarih Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik analizlere göre, Türkiye'nin genelinde yoğun bulutlanma bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta ve Kırklareli'nin kıyı bölgeleri yağış alacak. Bu yağışların kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük ve çevresi, Zonguldak, Bartın, Düzce'nin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğu yüksekleri, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve çevresi, Adana'nın kıyı bölgeleri, Van'ın güney kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.