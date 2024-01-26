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Meteoroloji 31 İlde Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Yayınladı! Ankara'da Kar Başladı İstanbul İçinse Tarih Verildi

Meteoroloji 31 İlde Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Yayınladı! Ankara'da Kar Başladı İstanbul İçinse Tarih Verildi

hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.01.2024 - 09:30 Son Güncelleme: 26.01.2024 - 09:31

Meteoroloji 26 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre birçok ilde etkisili olacak kar yağışı Ankara'da da başladı. Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışının, İstanbul'a ne zaman geleceği de tahmin raporunda yer aldı. Ayrıca raporda, 31 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. 

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporu…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemere göre 31 için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının tüm yurtta etkili olacağına işaret edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemere göre 31 için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının tüm yurtta etkili olacağına işaret edildi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce olurken, Bolu, Hakkari, Şırnak için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı başladı! Birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Fakat İstanbul bu iller arasında yer almıyor.

Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı başladı! Birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Fakat İstanbul bu iller arasında yer almıyor.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının tüm yurtta etkili olacağı öngörüldü. Gece saatlerinde Ankara'da kar yağışı başlarken, bugün birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik analizlere göre, Türkiye'nin genelinde yoğun bulutlanma bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta ve Kırklareli'nin kıyı bölgeleri yağış alacak. Bu yağışların kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük ve çevresi, Zonguldak, Bartın, Düzce'nin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğu yüksekleri, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve çevresi, Adana'nın kıyı bölgeleri, Van'ın güney kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hakim olabilir.

Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hakim olabilir.

Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis görülmesi beklenirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına da rastlanabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle trafik güvenliği açısından önem taşıyor ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Bu bilgiler ışığında, hava durumuyla ilgili gelişmeleri takip etmek ve gerekli önlemleri almak önem arz ediyor.

İşte, Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı!

İşte, Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı!

Bolu, Kastamonu, Karabük ve civarlarına, Zonguldak, Bartın, Düzce'nin yüksek bölgelerine, Sakarya'nın güney ve doğu yüksekliklerine, Güneydoğu Anadolu'nun tamamına, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerine, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari civarlarına, Adana'nın kıyı bölgelerine, Van'ın güneyine, Erzincan, Tunceli ve Malatya'nın doğu ilçelerine yoğun yağış bekleniyor. Bu yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. 

Bu nedenle, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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İstanbul'a bugün kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a bugün kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

MGM'nin 26 Ocak Cuma günü yayınlanan raporuna göre, bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Megakente kar yağışının 29 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacağı öngörülüyor.

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