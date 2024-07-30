Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Son 16'da
Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Son 16'da
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Mete Gazoz, ilk turda Şili’den Andres Gallardo Ferrada’yı 6-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tokyo'nun şampiyonu, ikinci turda da Tayvanlı rakibi Chin-chun Tang'ı mağlup ederek son 16 biletini aldı.
Okçuluk erkekler bireyselde son 16 turu ve devamındaki tüm turlar 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
başarıların devamını dilerimm helal olsun👏👏