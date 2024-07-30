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Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Son 16'da

Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Son 16'da

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 20:02

Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, bireysel son 32 turunda Tayvan'dan Chih-Chun Tang'ı 6-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Mete Gazoz, ilk turda Şili’den Andres Gallardo Ferrada’yı 6-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmıştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Mete Gazoz, ilk turda Şili’den Andres Gallardo Ferrada’yı 6-0 yenerek adını son 32 turuna yazdırmıştı.

Tokyo'nun şampiyonu, ikinci turda da Tayvanlı rakibi Chin-chun Tang'ı mağlup ederek son 16 biletini aldı.

Okçuluk erkekler bireyselde son 16 turu ve devamındaki tüm turlar 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Okçuluk erkekler bireyselde son 16 turu ve devamındaki tüm turlar 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.
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başarıların devamını dilerimm helal olsun👏👏