Merkez Bankası "Yok" Demişti: Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek İddiası
Merkez Bankası "Yok" Demişti: Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek İddiası
'Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?' sorusu gündemden düşmüyor. 2024 yılında ilk 3 ayda enflasyonun yüzde 15 olmasıyla Merkez Bankası'nın raporlarında ara zam olmaması önerisi ilgi çekerken, kulis bilgileriyle öne çıkan Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör 'asgari ücrete ara zam' iddialarını paylaştı.
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Asgari ücret 2024 yılına girerken, net 17 bin 2 lira olmuştu. Çalışma Bakanı "tek zam" demiş, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de "maaş zamlarının enflasyonu tetiklediği" yönünde ifadeler kullanmıştı.
Asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki artış erimeye devam ederken, henüz enflasyondaki yükseliş seyrinin Mayıs-Haziran'da zirveyi görmesi bekleniyor.
Asgari ücrete ara zam ise gündemde yerini koruyor.
Sabah yazarı Dilek Güngör, "Asgari ücrete ara zam gelir mi?" başlıklı yazısında tahminlerini paylaşırken, "Son günlerin en çok tartışılan konusu bu. Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var" dedi. Güngör, devamında şunları yazdı:
"Patronlar bile asgari ücrete ara zam formülünü gündemlerine alırken, TCMB'nin belli iktisat çevrelerinin 'Asgari ücret işsizlik yaratır, enflasyona sebep olur' ezberinin peşine takılması ilginç. "
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"Açlık sınırındaki bir asgari ücretlinin enflasyon yaratma ihtimalini nedense kafam almıyor!"
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