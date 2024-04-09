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Merkez Bankası "Yok" Demişti: Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek İddiası

Merkez Bankası "Yok" Demişti: Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek İddiası

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 11:54

'Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?' sorusu gündemden düşmüyor. 2024 yılında ilk 3 ayda enflasyonun yüzde 15 olmasıyla Merkez Bankası'nın raporlarında ara zam olmaması önerisi ilgi çekerken, kulis bilgileriyle öne çıkan Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör 'asgari ücrete ara zam' iddialarını paylaştı.

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Asgari ücret 2024 yılına girerken, net 17 bin 2 lira olmuştu. Çalışma Bakanı "tek zam" demiş, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de "maaş zamlarının enflasyonu tetiklediği" yönünde ifadeler kullanmıştı.

Asgari ücret 2024 yılına girerken, net 17 bin 2 lira olmuştu. Çalışma Bakanı "tek zam" demiş, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de "maaş zamlarının enflasyonu tetiklediği" yönünde ifadeler kullanmıştı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki artış erimeye devam ederken, henüz enflasyondaki yükseliş seyrinin Mayıs-Haziran'da zirveyi görmesi bekleniyor.

Asgari ücrete yapılan yüzde 49 oranındaki artış erimeye devam ederken, henüz enflasyondaki yükseliş seyrinin Mayıs-Haziran'da zirveyi görmesi bekleniyor.

Temmuz ayında memur ve emekliler, enflasyon farkı zammı alıyor. Memurlar ve memur emeklilerinin ek olarak toplu sözleşme zammı almasının yanında, emekli maaşlarının da düşük kalmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayını işaret etmişti.

Asgari ücrete ara zam ise gündemde yerini koruyor.

Asgari ücrete ara zam ise gündemde yerini koruyor.

Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon hedefinin tutmaması nedeniyle kanunu zorunlulukla hükümete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik gönderdiği mektupta, Enflasyon Raporu'ndakine benzer şekilde 'asgari ücrete tek zam' vurgusu dikkat çekmişti.

Detayları burada.

Sabah yazarı Dilek Güngör, "Asgari ücrete ara zam gelir mi?" başlıklı yazısında tahminlerini paylaşırken, "Son günlerin en çok tartışılan konusu bu. Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var" dedi. Güngör, devamında şunları yazdı:

Sabah yazarı Dilek Güngör, "Asgari ücrete ara zam gelir mi?" başlıklı yazısında tahminlerini paylaşırken, "Son günlerin en çok tartışılan konusu bu. Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var" dedi. Güngör, devamında şunları yazdı:

Neden mi? Çünkü iyi senaryoya göre, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 69'la zirve yapacak. Sene sonunda TCMB'nin öngördüğü seviyelere yakınsayacak. Kötü senaryoda ise mayısta yüzde 75'leri görebilir.

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alırken, asgari ücretlilere 'siz yıl sonunu bekleyin' mi denilecek?

İş dünyasının son açıklanan enflasyon verileri ve beklenen öngörüleri dikkate alarak şimdiden bilançolarına bir ara zam bütçesi eklemeye başladığını biliyorum. Özellikle sanayici ülkede ara eleman sıkıntısı varken nitelikli işgücünü kaybetmek istemiyor. Bu nedenle de ara zam formülüne kapıyı açık bırakıyor.

"Patronlar bile asgari ücrete ara zam formülünü gündemlerine alırken, TCMB'nin belli iktisat çevrelerinin 'Asgari ücret işsizlik yaratır, enflasyona sebep olur' ezberinin peşine takılması ilginç. "

"Patronlar bile asgari ücrete ara zam formülünü gündemlerine alırken, TCMB'nin belli iktisat çevrelerinin 'Asgari ücret işsizlik yaratır, enflasyona sebep olur' ezberinin peşine takılması ilginç. "
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"Açlık sınırındaki bir asgari ücretlinin enflasyon yaratma ihtimalini nedense kafam almıyor!"

"Açlık sınırındaki bir asgari ücretlinin enflasyon yaratma ihtimalini nedense kafam almıyor!"

Kaynak: Sabah

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