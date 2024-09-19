Merkez Bankası Faiz Kararını Bugün Açıklayacak: Beklentiler Ne Yönde?
Merkez Bankası Faiz Kararını Bugün Açıklayacak: Beklentiler Ne Yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Banka son 5 aydır politika faizini yüzde 50'de sabit tutuyor. Peki ekonomistlerin beklentileri ne yönde?
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Merkez Bankası, eylül ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Son beş aydır politika faizi yüzde 50'de sabit tutuluyor.
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Reuters'ın anketine katılan ekonomistler kasım ayına kadar faizin yüzde 50'de sabit tutulmasını bekliyor. Ankete katılan uzmanlar ilk faiz indiriminin ekim ayında gelmesini bekliyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde ise faizlerin inmeye başlayacağı öngörülüyor.
AA'nın anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz beklenti ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.
Öte yandan ekonomistler yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaştı. İki ekonomist yıl sonunda politika faizinin yüzde 50; ikisi yüzde 47.5; 1'i yüzde 46.5; 5'i yüzde 45 olacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit tutulmuştu.
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