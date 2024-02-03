Meral Akşener'in Acı Kaybı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ablası Hayatını Kaybetti
Meral Akşener'in Acı Kaybı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ablası Hayatını Kaybetti
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’in ablası vefat etti. Akşener, ablası Mualla Özen'in cenazesine katılmak üzere Ankara'dan İzmit'e gelecek.
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Meral Akşener'in acı günü: Ablası Mualla Özen hayatını kaybetti!
Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in cenazesi bugün gerçekleşecek.
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