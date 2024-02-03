Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Meral Akşener'in Acı Kaybı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ablası Hayatını Kaybetti

Meral Akşener'in Acı Kaybı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ablası Hayatını Kaybetti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.02.2024 - 09:15

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’in ablası vefat etti. Akşener, ablası Mualla Özen'in cenazesine katılmak üzere Ankara'dan İzmit'e gelecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Meral Akşener'in acı günü: Ablası Mualla Özen hayatını kaybetti!

Meral Akşener'in acı günü: Ablası Mualla Özen hayatını kaybetti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti. Akşener, ablasının cenazesine katılmak için bugün İzmit'in Gündoğdu köyünde olacak. Akşener'in Ankara'dan çıkıp İzmit'e hareket edeceği öğrenildi.

Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in cenazesi bugün gerçekleşecek.

Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in cenazesi bugün gerçekleşecek.

Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in cenazesi İzmit'in Gündoğdu köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?