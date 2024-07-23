Merakla Beklenen Faiz Kararı Geldi: Merkez Bankası Yine 'Pas' Geçti
Merakla Beklenen Faiz Kararı Geldi: Merkez Bankası Yine 'Pas' Geçti
Merkez Bankası, politika faizini temmuz ayında da yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Brezilya'da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için 2 gün erkene çekilmişti.
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Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Karar öncesi beklentiler yine politika faizinin yüzde 50 seviyesinde kalacağı yönündeydi.
Merkez Bankası, bugün saat 14.00'da açıkladığı kararla bir kez daha politika faizini sabit tuttu. TCMB metninde enflasyondaki düşüşe ilişkin ifadeler yer alırken sıkılaştırıcı mesajlar da korundu.
Yıllık enflasyon haziran ayında sekiz ayın ardından ilk kez gerilemiş ve yüzde 71,41 olmuştu. Düşen enflasyon nedeniyle yıl sonundan önce ilk faiz indiriminin geleceğine yönelik beklentiler de sürüyor.
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Bu şoku atlatmak için soğuk su içeyim
Şöyle uçuyoruz, böyle süperiz yazıp söyleyenler hariç kimsenin bizim Merkez Bankası kararlarını merakla beklediği yok. Telekonferans da dahil toplantı yapman... Devamını Gör
Ekimde döviz, altın ve fiyatlar dikine kaldırıp sallaya sallaya gelecek. Önünde durmayın ;)