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Merakla Beklenen Faiz Kararı Geldi: Merkez Bankası Yine 'Pas' Geçti

Merakla Beklenen Faiz Kararı Geldi: Merkez Bankası Yine 'Pas' Geçti

Faiz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 14:00 Son Güncelleme: 23.07.2024 - 14:14

Merkez Bankası, politika faizini temmuz ayında da yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. 

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Brezilya'da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için 2 gün erkene çekilmişti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Brezilya'da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için 2 gün erkene çekilmişti.

Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Karar öncesi beklentiler yine politika faizinin yüzde 50 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Karar öncesi beklentiler yine politika faizinin yüzde 50 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Merkez Bankası, bugün saat 14.00'da açıkladığı kararla bir kez daha politika faizini sabit tuttu. TCMB metninde enflasyondaki düşüşe ilişkin ifadeler yer alırken sıkılaştırıcı mesajlar da korundu.

Merkez Bankası, bugün saat 14.00'da açıkladığı kararla bir kez daha politika faizini sabit tuttu. TCMB metninde enflasyondaki düşüşe ilişkin ifadeler yer alırken sıkılaştırıcı mesajlar da korundu.

Metinde, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtildi.

Yıllık enflasyon haziran ayında sekiz ayın ardından ilk kez gerilemiş ve yüzde 71,41 olmuştu. Düşen enflasyon nedeniyle yıl sonundan önce ilk faiz indiriminin geleceğine yönelik beklentiler de sürüyor.

Yıllık enflasyon haziran ayında sekiz ayın ardından ilk kez gerilemiş ve yüzde 71,41 olmuştu. Düşen enflasyon nedeniyle yıl sonundan önce ilk faiz indiriminin geleceğine yönelik beklentiler de sürüyor.

Peki sizce ilk faiz indirimi hangi ay gelecek? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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Görünmez

Bu şoku atlatmak için soğuk su içeyim

atlas kadar

Şöyle uçuyoruz, böyle süperiz yazıp söyleyenler hariç kimsenin bizim Merkez Bankası kararlarını merakla beklediği yok. Telekonferans da dahil toplantı yapman... Devamını Gör

Semih Kurnaz

Ekimde döviz, altın ve fiyatlar dikine kaldırıp sallaya sallaya gelecek. Önünde durmayın ;)