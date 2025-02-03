Melisa Sözen Gözaltına mı Alındı? Melisa Sözen Neden Gözaltına Alındı?
Melisa Sözen Gözaltına mı Alındı? Melisa Sözen Neden Gözaltına Alındı?
Son dönemde oyuncular ve yapım şirketlerine yönelik soruşturma kapsamında pek çok ünlü oyuncu ifadeye çağırılmıştı. Haklarında soruşturma açılan oyuncuların ardından Melisa Sözen'in gözaltına alındığı iddia edildi. Melisa Sözen'in gözaltı haberi araştırılmaya başlandı.
'Melisa Sözen gözaltına mı alındı? Melisa Sözen neden gözaltına alındı? Melisa Sözen hangi rolünden dolayı gözaltına alındı?' sorularına gelin birlikte göz atalım.
İşte, detaylar...
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Melisa Sözen Gözaltına mı Alındı?
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Melisa Sözen Neden Gözaltına Alındı? Melisa Sözden Neden İfade Verdi?
Melisa Sözen Hangi Dizide Oynadığı İçin Gözaltına Alındı?
Melisa Sözen'in Diziyle İlgili Açıklaması:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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