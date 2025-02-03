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Melisa Sözen Gözaltına mı Alındı? Melisa Sözen Neden Gözaltına Alındı?

Melisa Sözen Gözaltına mı Alındı? Melisa Sözen Neden Gözaltına Alındı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2025 - 23:04

Son dönemde oyuncular ve yapım şirketlerine yönelik soruşturma kapsamında pek çok ünlü oyuncu ifadeye çağırılmıştı. Haklarında soruşturma açılan oyuncuların ardından Melisa Sözen'in gözaltına alındığı iddia edildi. Melisa Sözen'in gözaltı haberi araştırılmaya başlandı.

'Melisa Sözen gözaltına mı alındı? Melisa Sözen neden gözaltına alındı? Melisa Sözen hangi rolünden dolayı gözaltına alındı?' sorularına gelin birlikte göz atalım.

İşte, detaylar...

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Melisa Sözen Gözaltına mı Alındı?

Melisa Sözen Gözaltına mı Alındı?

Son zamanlarda oyunculara yönelik soruşturmaların artmasının ardından, Melisa Sözen'in gözaltına alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmazken, Sözen'in gözaltında olduğu iddiası konuşulmaya devam ediyor. Ancak Melisa Sözen'in yalnızca ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Melisa Sözen Neden Gözaltına Alındı? Melisa Sözden Neden İfade Verdi?

Melisa Sözen Neden Gözaltına Alındı? Melisa Sözden Neden İfade Verdi?

Melisa Sözen'in 2015-2020 yılları arası yayınlanan bir Fransız dizisinde sözde YPG üniforması giyerek oynadığı rol ile ilgili yurtdışı dönüşünde terör örgütü propagandası suçundan gözaltına alındığı iddialar arasında yer aldı. Ancak daha sonra Sözen'in yalnızca ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Melisa Sözen Hangi Dizide Oynadığı İçin Gözaltına Alındı?

Melisa Sözen Hangi Dizide Oynadığı İçin Gözaltına Alındı?

'Le Bureau des Légendes' dizisinde rol aldığı için gözaltına alındığı iddia edilse de, kimi iddialar arasında Sözen'in yalnızca ifadesine başvurulduğu yer alıyor.

Melisa Sözen'in Diziyle İlgili Açıklaması:

Melisa Sözen'in Diziyle İlgili Açıklaması:

Melisa Sözen daha önce yaptığı açıklamada dizide bir ajanı canlandırdığını, herhangi bir terör övgüsü bulunmadığını dile getirmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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