Melis Sezen Adana'daki Karnavalda Kalem Bulamadığı İçin Alçısını İmzalayamadığı Çocuğun Instagram'ını İstedi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@adanaburada_0...
Bildiğiniz üzere Adana'da düzenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda birbirinden renkli anlar yaşanıyor. Son dönemin en dikkat çeken içimlerinden Melis Sezen de karnavala konuk oldu.
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Festivalin tadını çıkaran Melis Sezen, Seyhan Nehri üzerinde voleybol da oynadı.
Festivalde kolu alçılı olan bir genç, Melis Sezen'den alçısını imzalamasını istedi.
Fakat kalem bulamadığı için imzalayamayan Melis Sezen, gencin Instagram hesabını istedi.
İşte o anlar;
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Mustafa'dan açıklama geldi;
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