Melis Birkan Kimdir? Issız Adam'la Parlayan Melis Birkan Kaç Yaşında, Nereli? Kiminle Evli?

Melis Birkan, 2019 yılında bir tiyatro oyununda seyirci olarak izlediği Aras Aydın ile tanıştı. Aras Aydın, Melis Birkan'ı seyirciler arasında gördüğünde etkilendiğini ifade etmiş ve bu tanışma, zamanla aralarında bir ilişkiye dönüşmüş!

Üç yıl süren birlikteliklerinin ardından çift, 22 Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Düğünlerinde yakın arkadaşları ve meslektaşlarıyla sade bir kutlama yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Şimdilerde Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisinde rol alan eşi Aras Aydın'ın uluslararası başarısıyla gündeme geliyor.