Melis Birkan Kimdir? Issız Adam'la Parlayan Melis Birkan Kaç Yaşında, Nereli? Kiminle Evli?
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Melis Birkan Kimdir?
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Melis Birkan Kaç Yaşında?
Melis Birkan Aslen Nereli?
Melis Birkan'ın Kariyer Başlangıcı
Melis Birkan'ın Özel Hayatı
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Melis Birkan'ın Özel Hayatı
Melis Birkan'ın Yer Aldığı Diziler
Melis Birkan'ın Yer Aldığı Filmler
Melis Birkan'ın Güncel Projeleri
Melis Birkan'ın Ödülleri ve Adaylıkları
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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