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Melis Birkan Kimdir? Issız Adam'la Parlayan Melis Birkan Kaç Yaşında, Nereli? Kiminle Evli?

Melis Birkan Kimdir? Issız Adam'la Parlayan Melis Birkan Kaç Yaşında, Nereli? Kiminle Evli?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.05.2025 - 00:40

Son günlerde eşi Aras Aydın'ın uluslararası başarısıyla gündeme oturan Melis Birkan kimdir? Issız Adam filminde hayat verdiği Ada karakteriyle efsaneleşen ünlü oyuncu kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? 

Melis Birkan hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik!

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Melis Birkan Kimdir?

Melis Birkan Kimdir?

Melis Birkan, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Henüz altı yaşındayken Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi almaya başlamış ve aynı üniversitenin modern dans bölümünden mezun olmuştur.

Oyunculuk kariyerine 2005 yılında 'Çapkın' dizisiyle adım atan Birkan, 2008 yılında başrolünü üstlendiği 'Issız Adam' filmiyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Aynı zamanda 'Leyla ile Mecnun' dizisinin üçüncü sezonunda 'Leyla' karakterine hayat vermiştir. Türk televizyon ve sinema dünyasında öne çıkan isimlerinden biridir.

Melis Birkan Kaç Yaşında?

Melis Birkan Kaç Yaşında?

Melis Birkan 1982 doğumludur ve 2025 itibarıyla 42 yaşındadır. 1.74 boyunda ve 63 kilo olan oyuncu, zarif fiziğiyle de dikkat çeker. 15 Temmuz doğumlu olan Birkan, duygusal ve içe dönük yapısıyla bilinen Yengeç burcudur.

Melis Birkan Aslen Nereli?

Melis Birkan Aslen Nereli?

Melis Birkan, Ankara doğumlu olmakla birlikte, bazı kaynaklarda Eskişehir'de doğduğu belirtilmektedir.

İlkokul yıllarında babasının işi nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Annesi Selda ve babası Cevdet Birkan ekonomi eğitimi almışlardır. Babası uzun yıllar borsa sektöründe çalıştıktan sonra akademisyenlik yapmıştır. 

Annesi ise bir süre İngilizce öğretmenliği yapmış, ardından ailesine odaklanmıştır. Melis Birkan, ailenin tek çocuğudur.

Henüz altı yaşındayken dansa ilgi duymaya başlayan Melis Birkan, ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi almıştır. 

Aynı üniversitenin modern dans bölümünden mezun olmuştur. Eğitimi sırasında yedi yıl boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde yevmiyeli olarak çalışmıştır. Ancak Türkiye'de dans kariyerinin sınırlı olduğunu düşündüğü için oyunculuğa yönelmiştir.

Melis Birkan'ın Kariyer Başlangıcı

Melis Birkan'ın Kariyer Başlangıcı

Melis Birkan sanat hayatına dansla adım atsa da ekranlarla tanışması 2005 yılında yayınlanan “Çapkın” dizisiyle oldu. Ancak asıl çıkışını, 2007 yılında “Barda” filmindeki sarsıcı performansıyla yaptı. 

Geniş kitleler tarafından tanınması ise 2008 yapımı “Issız Adam” filminde canlandırdığı Ada karakteriyle gerçekleşti; bu rol onu sadece sinema dünyasında değil, popüler kültürde de unutulmaz bir yere taşıdı.

Melis Birkan'ın Özel Hayatı

Melis Birkan'ın Özel Hayatı

Melis Birkan, 2019 yılında bir tiyatro oyununda seyirci olarak izlediği Aras Aydın ile tanıştı. Aras Aydın, Melis Birkan'ı seyirciler arasında gördüğünde etkilendiğini ifade etmiş ve bu tanışma, zamanla aralarında bir ilişkiye dönüşmüş! 

Üç yıl süren birlikteliklerinin ardından çift, 22 Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Düğünlerinde yakın arkadaşları ve meslektaşlarıyla sade bir kutlama yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 

Şimdilerde Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisinde rol alan eşi Aras Aydın'ın uluslararası başarısıyla gündeme geliyor.

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Melis Birkan'ın Özel Hayatı

Melis Birkan'ın Özel Hayatı

  • 'Hayalim dansçı olmaktı ama Türkiye’de bu işi yapmak zor.'

  • 'Türkiye’de ya genç kız rolü oynuyorsunuz ya da genç kızın annesi, ablası, teyzesi.'

  • 'Ben gülmeyen insanları ve erkekleri hiç çekici bulmam.'

  • 'Hayvanlar ve çocuklar kırmızı çizgim.'

  • 'Ben insanlara hızlı güvenirim.'

  • 'Başlangıçta o yönetmenlerin sizinle çalışmak istemesi biraz şans, biraz yetenek.'

  • 'Evlilik, bir yapı ya da kurum olarak algılandığında her şey kurumsallaşıyor.'

Melis Birkan'ın Yer Aldığı Diziler

Melis Birkan'ın Yer Aldığı Diziler

  • Çapkın (2005) – Oyunculuk kariyerine başladığı dizi; 'Kiraz' karakterini canlandırdı.

  • İyi ki Varsın (2006) – 'Gizem' karakteriyle ekranlarda yer aldı. 

  • Köprü (2006–2008) – 'Elmas' rolüyle iki sezon boyunca dizide yer aldı. 

  • Ay Işığı (2008) – 'Zeynep' karakterini canlandırdı. 

  • Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) – 'Cemile' rolüyle izleyici karşısına çıktı. 

  • Deli Saraylı (2010) – 'Hüma' karakterini canlandırdı.

  • Leyla ile Mecnun (2012–2013) – Üçüncü sezonda 'Leyla' karakteriyle diziye dahil oldu.

  • Saklı Kalan (2013) – 'Defne-Gülce Başar' karakterini canlandırdı. 

  • Büyük Sürgün Kafkasya (2015) – 'Safiye' rolüyle dizide yer aldı.

  • 46 Yok Olan (2016) – 'Ceyla' karakterini canlandırdı.

  • Söz (2019) – 'Linda' karakteriyle diziye katıldı.

  • Sefirin Kızı (2020) – 'Canan' rolüyle dizide yer aldı.

  • Menajerimi Ara (2020) – Kendisi olarak konuk oyuncu olarak yer aldı. 

  • Kırmızı Oda (2022) – 'Nazgül' karakterini canlandırdı.

Melis Birkan'ın Yer Aldığı Filmler

Melis Birkan'ın Yer Aldığı Filmler

  • 2003, Delinin Rüyaları

  • 2006, Barda, Nil

  • 2007, Amerikalılar Karadeniz'de 2, Çiçek

  • 2008, Ulak, Emine / Ümmü

  • 2008, Issız Adam, Ada

  • 2009, Adını Sen Koy, Aybige

  • 2016, Sen Benim Herşeyimsin, Pınar

  • 2021, Sen Ben Lenin, İdil

  • 2023, Seni Görüyorum

  • 2023, Hayat, Hicran'ın Annesi

  • 2025, Kadın Kafası

Melis Birkan'ın Güncel Projeleri

Melis Birkan'ın Güncel Projeleri

Şimdiye dek bilindiği üzere Melis Birkan'ın güncel veya 2025 yılı için planlanmış herhangi bir projesi yok. 

Fakat 2025'te çok konuşulmasının sebebi belli; Melis Birkan'ın aynı zamanda meslektaşı olan eşi Aras Aydın, bu sene yayınlanan 'Nine Perfect Strangers' dizisinde, Nicole Kidman başta olmak üzere Hollywood yıldızlarının yer aldığı diziye dahil oldu. 

Cannes'a 'Nine Perfect Strangers' ekibiyle ve eşiyle beraber giden Aras Aydın, uluslararası başarısıyla gündeme oturdu.

Melis Birkan'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Melis Birkan'ın Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Ödüller

  • 2007 – SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Ödülleri

  • Umut Veren Sanatçı ödülünü kazandı. icapff.com

  • 2009 – 14. Sadri Alışık Sinema Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

🏅 Adaylıklar

  • 2008 – 2. Yeşilçam Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. icapff.com+1Diziler.com+1

  • 2023 – 56. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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