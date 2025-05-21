Mehmet Şimşek’e Katar’da Ekrem İmamoğlu Sürprizi: Kaçamak Yanıtı Gündem Oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu’na katıldı. Bloomberg'in Ekonomi ve Politika Bölümü Başkanı Stephanie Flanders, Şimşek’e Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonların yatırımcıyı nasıl etkilediğini sordu. Bakan Şimşek’in kaçamak yanıtı dikkat çekti.
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Mehmet Şimşek’e Katar’da Ekrem İmamoğlu sürprizi.
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Ekrem İmamoğlu’na değinmeyen Mehmet Şimşek’in kaçamak yanıtı dikkat çekti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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