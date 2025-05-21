Mehmet Şimşek’e Katar’da Ekrem İmamoğlu Sürprizi: Kaçamak Yanıtı Gündem Oldu

Mehmet Şimşek, İmamoğlu ve İBB sorularına kaçamak yanıt verdi. Şimşek’in yanıtı şöyle oldu:

“Öncelikle şunu söyleyeyim: Üç yıllık bir program yürürlüğe koyduk. Bu program sağlam ve işe yarıyor. Enflasyon hâlâ yüksek. Ancak son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Döviz rezervlerimiz de son iki haftada tekrar toparlandı. Yani burada bir iyileşme var. Yatırımcılar geri dönmeye başladı. Faiz oranları düşüyor. CDS yani risk primimiz ise 90 baz puanın üzerinde azaldı.

Son birkaç haftaya baktığınızda, yatırımcı duyarlılığında bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Bu da finansal piyasalara yansıyor. Ancak bu iyileşmeyi sıcak para tarafında daha çok görüyoruz. Uzun vadeli yatırımlarda ise henüz o kadar net bir tablo yok. Açıkçası sıcak para yerine uzun vadeli yatırımlar daha çok tercih edilir. Daha güvenlidir. Zaten programımız sıcak paraya dayanmıyor. Ama doğrudan yabancı yatırım (FDI) da son 12 ayda artış gösterdi. Türkiye çok büyük bir ekonomi. İyi bir altyapıya sahibiz. Yetenekli insanlardan oluşan büyük bir insan kaynağımız var. Ayrıca bölgesel entegrasyon açısından da çok önemli bir noktadayız.”