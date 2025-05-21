onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mehmet Şimşek’e Katar’da Ekrem İmamoğlu Sürprizi: Kaçamak Yanıtı Gündem Oldu

Mehmet Şimşek’e Katar’da Ekrem İmamoğlu Sürprizi: Kaçamak Yanıtı Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.05.2025 - 13:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu’na katıldı.  Bloomberg'in Ekonomi ve Politika Bölümü Başkanı Stephanie Flanders, Şimşek’e Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonların yatırımcıyı nasıl etkilediğini sordu. Bakan Şimşek’in kaçamak yanıtı dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Şimşek’e Katar’da Ekrem İmamoğlu sürprizi.

Mehmet Şimşek’e Katar’da Ekrem İmamoğlu sürprizi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nda düzenlenen 'Küresel Büyüme ve Jeoekonomi' başlıklı etkinlikte konuştu. Etkinlikte Bakan Şimşek, 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu soruldu. 

Bloomberg'in Ekonomi ve Politika Bölümü Başkanı Stephanie Flanders'ın Bakan Şimşek'e sorduğu soru şöyleydi:

'Yabancı yatırımcılar da elbette terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecini duyacak ve olumlu karşılayacaktır. Ama bir yandan da zihinlerinde Mart ayında yaşanan gelişmeler var. Örneğin Belediye Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınması gibi. Bu olayın ardından kurda çok keskin bir düşüş yaşandı ve o dönem yatırımcılar gerçekten endişeliydi. Evet, kur sonra istikrar kazandı. Ancak şu an hala oldukça yüksek faiz oranlarınız var. Yatırımcılar da Türkiye’ye geri dönme konusunda hâlâ tereddütlü görünüyor. Peki, uzun vadeli yatırımcıları geri çekmek için ne yapılması gerekiyor?'

Ekrem İmamoğlu’na değinmeyen Mehmet Şimşek’in kaçamak yanıtı dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu’na değinmeyen Mehmet Şimşek’in kaçamak yanıtı dikkat çekti.

Mehmet Şimşek, İmamoğlu ve İBB sorularına kaçamak yanıt verdi. Şimşek’in yanıtı şöyle oldu:

“Öncelikle şunu söyleyeyim: Üç yıllık bir program yürürlüğe koyduk. Bu program sağlam ve işe yarıyor. Enflasyon hâlâ yüksek. Ancak son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Döviz rezervlerimiz de son iki haftada tekrar toparlandı. Yani burada bir iyileşme var. Yatırımcılar geri dönmeye başladı. Faiz oranları düşüyor. CDS yani risk primimiz ise 90 baz puanın üzerinde azaldı.

Son birkaç haftaya baktığınızda, yatırımcı duyarlılığında bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Bu da finansal piyasalara yansıyor. Ancak bu iyileşmeyi sıcak para tarafında daha çok görüyoruz. Uzun vadeli yatırımlarda ise henüz o kadar net bir tablo yok. Açıkçası sıcak para yerine uzun vadeli yatırımlar daha çok tercih edilir. Daha güvenlidir. Zaten programımız sıcak paraya dayanmıyor. Ama doğrudan yabancı yatırım (FDI) da son 12 ayda artış gösterdi. Türkiye çok büyük bir ekonomi. İyi bir altyapıya sahibiz. Yetenekli insanlardan oluşan büyük bir insan kaynağımız var. Ayrıca bölgesel entegrasyon açısından da çok önemli bir noktadayız.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın