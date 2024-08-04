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Mehmet Şef'in Restinden Kara Dut Afişine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Mehmet Şef'in Restinden Kara Dut Afişine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 23:40

4 Ağustos Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz bölüm yarışmacıları eleştiren Deniz, bu kez de şeflere derdini anlatırken ağladı. Mehmet Şef'ten Deniz'e sert çıkış geldi.

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz bölüm yarışmacıları eleştiren Deniz, bu kez de şeflere derdini anlatırken ağladı. Mehmet Şef'ten Deniz'e sert çıkış geldi.

1. Detaylar👇🏻

Sen Anlat Karadeniz ile akıllara kazınan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'de yayınlanacak olan yeni dizisi Karadut'un teaser afişi yayınlandı. X'te paylaşılan afişi görenler tepkisiz kalamadı.

Sen Anlat Karadeniz ile akıllara kazınan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'de yayınlanacak olan yeni dizisi Karadut'un teaser afişi yayınlandı. X'te paylaşılan afişi görenler tepkisiz kalamadı.

2. Detaylar👇🏻

Ha açıldı ha açılacak, derken 2 Ağustos cuma gününden bu yana Instagram'sız yaşıyoruz. X'te kullanıcılar bu duruma unutulmaz dizi-film sahnelerini paylaşarak tepki gösterdi. İşte, görenleri ağlanacak halimize güldüren o paylaşımlar...

Ha açıldı ha açılacak, derken 2 Ağustos cuma gününden bu yana Instagram'sız yaşıyoruz. X'te kullanıcılar bu duruma unutulmaz dizi-film sahnelerini paylaşarak tepki gösterdi. İşte, görenleri ağlanacak halimize güldüren o paylaşımlar...

3. Detaylar👇🏻

MasterChef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Rizeli Mehmet, şefleri tatile yaylaya davet etti. Mehmet Şef yarışmacıya X'ten yanıt verdi.

MasterChef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Rizeli Mehmet, şefleri tatile yaylaya davet etti. Mehmet Şef yarışmacıya X'ten yanıt verdi.

4. Detaylar👇🏻

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getiren 'Bir Gece Masalı' dizisinin ilk fragmanının ardından jenerik müziği de yayınlandı.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getiren 'Bir Gece Masalı' dizisinin ilk fragmanının ardından jenerik müziği de yayınlandı.

5. Detaylar👇🏻

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Nursel Ergin bir süredir sunuculuğunu yaptığı Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'dan ayrılmıştı. Programın yeni sunucusuyla yeni fragmanı yayınlandı.

Nursel Ergin bir süredir sunuculuğunu yaptığı Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'dan ayrılmıştı. Programın yeni sunucusuyla yeni fragmanı yayınlandı.

6. Detaylar👇🏻

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