Nursel Ergin Programdan Ayrılmıştı! Gelinim Mutfakta'nın Yeni Sunucusuyla Yeni Fragmanı Yayında!
Nursel Ergin Programdan Ayrılmıştı! Gelinim Mutfakta'nın Yeni Sunucusuyla Yeni Fragmanı Yayında!
Nursel Ergin bir süredir sunuculuğunu yaptığı Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'dan ayrılmıştı. Programın yeni sunucusuyla yeni fragmanı yayınlandı.
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Gündüz kuşağının en popüler programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Nursel Ergin, programı toplamda 585 bölüm boyunca sunduktan sonra geçen sezonun sonunda ailesiyle daha çok zaman geçirebilmek adına programdan ayrıldığını duyurmuştu.
Onun yerine ise Aslı Hünel'in geleceği iddia edilmişti. Yeni fragmanın gelmesi ile birlikte iddialar doğrulanmış oldu.
Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'nın 7'inci sezon fragmanı yayında!
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