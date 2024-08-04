Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. MasterChef Somer Şef değil mi o?😅
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4. Survivor 2029 kadrosu belirleniyor😂
5. Kızıl Goncalar'daki o kapının sırrı😂
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7. Yeni diziye Murat Soner yorumu...
8. O ilk şok ile Mihri'ye dönenler👇🏻
9. 👇🏻
10. Temmuz uzun sürdü, biz👇🏻
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12. 👇🏻
13. 👇🏻
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