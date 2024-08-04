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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 18:38

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. MasterChef Somer Şef değil mi o?😅

1. MasterChef Somer Şef değil mi o?😅
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2. Instagram kapanınca X'te biz😂

3. 😂

4. Survivor 2029 kadrosu belirleniyor😂

4. Survivor 2029 kadrosu belirleniyor😂
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5. Kızıl Goncalar'daki o kapının sırrı😂

5. Kızıl Goncalar'daki o kapının sırrı😂
twitter.com
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6. Yeni sezonda Cüneyd😂

7. Yeni diziye Murat Soner yorumu...

7. Yeni diziye Murat Soner yorumu...
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8. O ilk şok ile Mihri'ye dönenler👇🏻

8. O ilk şok ile Mihri'ye dönenler👇🏻
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9. 👇🏻

9. 👇🏻
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10. Temmuz uzun sürdü, biz👇🏻

10. Temmuz uzun sürdü, biz👇🏻
twitter.com
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11. 👇🏻

12. 👇🏻

12. 👇🏻
twitter.com

13. 👇🏻

13. 👇🏻
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