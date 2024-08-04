Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Oynadığı 'Bir Gece Masalı'nın Müziği Yayınlandı!
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Oynadığı 'Bir Gece Masalı'nın Müziği Yayınlandı!
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getiren 'Bir Gece Masalı' dizisinin ilk fragmanının ardından jenerik müziği de yayınlandı.
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Atv ekranlarında yakında gösterime girecek olan 'Bir Gece Masalı' adlı dizi, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getiriyor.
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Bu aşk, dram ve entrika dolu hikaye, Komiser Mahir ve Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'den İstanbul'da Asaf Bey'in konağına uzanan romantik serüvenini anlatacak.
Geçtiğimiz hafta 'Bir Gece Masalı'nın afişi sosyal medyada paylaşıldı ve izleyicilerden karışık tepkiler almıştı. Dün akşam ise ilk fragman geldi.
Fragmanda çalan jenerik müzik ise dikkatlerden kaçmadı. Dizinin jenerik müziği de yayınlandı. Şarkıyı Simge Sağın okudu. Bakalım, yeni sezonda Bir Gece Masalı'nda neler izleyeceğiz...
Simge Sağın'ın sesinden yeni jenerik müziği👇🏻
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