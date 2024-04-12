Mehmet Metiner’den “Yandaş Medya” Eleştirisi: “Aynı Parti Mensuplarına Bile Kapıyı Kapatıyorlar”
Mehmet Metiner’den “Yandaş Medya” Eleştirisi: “Aynı Parti Mensuplarına Bile Kapıyı Kapatıyorlar”
AK Parti’de geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, AK Parti ile yakınlığı bilinen medya kuruluşlarını eleştirdi. Metiner, “yeni bir medya düzeni şart” ifadelerini kullandı.
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AK Parti, yerel seçimlerde CHP’nin ardından ikinci parti olurken, AK Partili isimlerin de eleştirileri peş peşe geliyor.
AK Partili eski milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti basınını eleştirdi.
“Kendini sadece tek bir partinin gözü kör bir aparatına dönüştüren medya gün geliyor aynı partiye mensup ama eleştirel yaklaşımı olan insanlara bile kapılarını kapatabiliyor.”
“Çok sesli ve özgürlükçü olması gereken medyanın kör bir taassubun taşıyıcı aparatı haline gelmesi bence acilen giderilmesi gereken bir sorundur.”
“Bu tarz yandaş medya anlayışı bilinsin ki adına hareket ettiklerine asıl zarar veriyor ve yalnızca mebzul miktarda güç devşirmek isteyen yalakalar üretiyor.”
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“Yeni bir medya düzeni oluşturmak şart.”
Mehmet Metiner'in paylaşımı 👇
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