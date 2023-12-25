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Meğerse Bu Yüzden Üşüyormuşuz: Kışın Altın Takan İnsanların Daha Az Üşüğünü İddia Eden Paylaşım Gündem Oldu

Meğerse Bu Yüzden Üşüyormuşuz: Kışın Altın Takan İnsanların Daha Az Üşüğünü İddia Eden Paylaşım Gündem Oldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 11:31

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Sosyal medyada paylaşılan ve daha çok altın takan insanların kışın daha az üşüdüğünü iddia eden video gündem oldu.

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Yapılan paylaşımda, 'Altın çok iletken ve ağır metal olması nedeniyle ısıyı en fazla tutan metaldir' denildi.

Yapılan paylaşımda, 'Altın çok iletken ve ağır metal olması nedeniyle ısıyı en fazla tutan metaldir' denildi.

Isıyı fazla tuttuğu için insanların taktıkları altınların kışın üşümeyi azaltacağı iddiasını ortaya atan paylaşım gündem oldu.

Isıyı fazla tuttuğu için insanların taktıkları altınların kışın üşümeyi azaltacağı iddiasını ortaya atan paylaşım gündem oldu.

İşte gündem olan o paylaşım: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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