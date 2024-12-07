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MasterChef Serhat Doğramacı Michelin Yıldızı Kazandı: Serhat Doğramacı'nın Restoranı Nerede, Adı Ne?

MasterChef Serhat Doğramacı Michelin Yıldızı Kazandı: Serhat Doğramacı'nın Restoranı Nerede, Adı Ne?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 15:49

Dünyada yakından takip edilen Michelin Guide, 2025 Türkiye seçkisini yayınladı. Birbirinden başarılı şefler, Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Kendisini MatserChef'te birinci olmasıyla tanıdığımız Serhat Doğramacı da büyük bir başarı elde etti. Şef Serhat Doğramacı hem Yeşil Michelin Yıldızı'nın hem de Genç Şef Ödülü'nün sahibi oldu. Serhat Doğramacı'nın ise iki farklı mekanı bulunuyor.

Peki Serhat Doğramacı'nın restoranı nerede, adı ne?

Gastronomi dünyanın en prestijli seçkisi olan Michelin Guide, 2025 yılı listesi de yayınlandı.

Gastronomi dünyanın en prestijli seçkisi olan Michelin Guide, 2025 yılı listesi de yayınlandı.

İstanbul, İzmir ve Muğla'da bulunan Michelin yıldızı restoranların bazıları, yıldızlarını korumayı başardı. Listeye yeni eklenen isimler de oldu. Yeni isimlerle birlikte Türkiye'de Michelin yıldızlı restoran sayısı 132'ye yükseldi.

MasterChef birincisi Serhat Doğramacı da Michelin Yıldızı alan isimler arasındaydı.

MasterChef birincisi Serhat Doğramacı da Michelin Yıldızı alan isimler arasındaydı.

2020 yılında MasterChef'te birinci olan Serhat Doğramacı, kariyerine büyük bir yükselişle devam etti. 2025 yılında da Michelin seçkisi arasına adını yazdırmayı başardı.

Serhat Doğramacı Ne Ödülü Aldı?

Serhat Doğramacı Ne Ödülü Aldı?

MasterChef Serhat Doğramacı, Michelin 'Genç Şef' ödülünü kazandı.

Doğramacı aynı zamanda Michelin Yeşil Yıldızı'nın da sahibi oldu.

Michelin Yeşil Yıldız, sürdürülebilirlik konusunda fark yaratan şeflere ve restoranlara verilen bir ödüldür.

MasterChef Serhat Doğramacı'nın Restoranı Nerede, Adı Ne?

MasterChef Serhat Doğramacı'nın Restoranı Nerede, Adı Ne?

Serhat Doğramacı'nın iki farklı mekanı bulunuyor. 

Doğramacı'nın Michelin Yıldızı aldığı restoranı ise Bodrum'da bulunan 'Mezra Yalıkavak' restoranı.

Ödüllü şef Serhat Doğramacı'nın ayrıca Kadıköy'de bir hamburgercisi bulunuyor.

Serhat Doğramacı Michelin Yıldızlı Restoranı

Serhat Doğramacı Michelin Yıldızlı Restoranı

Mezra Yalıkavak restoranının detayları;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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