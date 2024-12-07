MasterChef Serhat Doğramacı Michelin Yıldızı Kazandı: Serhat Doğramacı'nın Restoranı Nerede, Adı Ne?
MasterChef Serhat Doğramacı Michelin Yıldızı Kazandı: Serhat Doğramacı'nın Restoranı Nerede, Adı Ne?
Dünyada yakından takip edilen Michelin Guide, 2025 Türkiye seçkisini yayınladı. Birbirinden başarılı şefler, Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Kendisini MatserChef'te birinci olmasıyla tanıdığımız Serhat Doğramacı da büyük bir başarı elde etti. Şef Serhat Doğramacı hem Yeşil Michelin Yıldızı'nın hem de Genç Şef Ödülü'nün sahibi oldu. Serhat Doğramacı'nın ise iki farklı mekanı bulunuyor.
Peki Serhat Doğramacı'nın restoranı nerede, adı ne?
Gastronomi dünyanın en prestijli seçkisi olan Michelin Guide, 2025 yılı listesi de yayınlandı.
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MasterChef birincisi Serhat Doğramacı da Michelin Yıldızı alan isimler arasındaydı.
Serhat Doğramacı Ne Ödülü Aldı?
MasterChef Serhat Doğramacı'nın Restoranı Nerede, Adı Ne?
Serhat Doğramacı Michelin Yıldızlı Restoranı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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