MasterChef Serhat Doğramacı Michelin Yıldızı Kazandı: Serhat Doğramacı'nın Restoranı Nerede, Adı Ne?

Dünyada yakından takip edilen Michelin Guide, 2025 Türkiye seçkisini yayınladı. Birbirinden başarılı şefler, Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Kendisini MatserChef'te birinci olmasıyla tanıdığımız Serhat Doğramacı da büyük bir başarı elde etti. Şef Serhat Doğramacı hem Yeşil Michelin Yıldızı'nın hem de Genç Şef Ödülü'nün sahibi oldu. Serhat Doğramacı'nın ise iki farklı mekanı bulunuyor.

Peki Serhat Doğramacı'nın restoranı nerede, adı ne?