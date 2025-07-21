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MasterChef Danilo Zanna Kimdir? Danilo Zanna'nın Restoranı Nerede?

MasterChef Danilo Zanna Kimdir? Danilo Zanna'nın Restoranı Nerede?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2025 - 21:46

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'le tanınırlığını artıran ünlü şef Danilo Zanna, programla birlikte popülerliğini artırmıştı. MasterChef'le izleyici karşısına çıkan ünlü şef, sempatik tavırları ve eğlenceli yapısıyla sık sık gündem oluyor. Danilo Zanna'nın kariyeri ve restoranları da merak konusu oldu. 

MasterChef jürisi Danilo Zanna kimdir, nereli, kariyeri ve restoranı ile tüm detaylar içeriğimizde...

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MasterChef Jürisi Danilo Zanna Kimdir, Kaç Yaşında?

MasterChef Jürisi Danilo Zanna Kimdir, Kaç Yaşında?

MasterChef jürisi Danilo Zanna şef, sunucu ve restoran işletmecisi olarak tanınıyor. Aynı zamanda MasterChef jürisi olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de dünyaya geldi ve 43 yaşında.

MasterChef Jürisi Danilo Zanna Nereli?

MasterChef Jürisi Danilo Zanna Nereli?

Prato, Toskana, İtalya'da dünyaya gelen Danilo Zanna, İtalyan bir şef olarak tanınıyor. Türkiye'ye 2003 yılında yerleşti.

Danilo Zanna Kariyeri

Danilo Zanna Kariyeri

Danilo Zanna çok genç yaşlarda mutfağa girmiş ve ailesindeki şeflerle çalışarak aşçılık yeteneğini geliştirmiştir. 2003 yılında Türkiye'ye yerleşmesinin ardından mutfağın yanı sıra televizyon sunuculuğunu da kariyerine eklemiştir. 2018 yılından bu yana MasterChef Türkiye'de jürilik yapan Danilo Zanna'nın Danilo ile Mutlu Tarifler adında bir de kitabı vardır.

Danilo Zanna Evli mi, Bekar mı? Danilo Zanna Sevgilisi

Danilo Zanna Evli mi, Bekar mı? Danilo Zanna Sevgilisi

2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine giren Danilo Zanna, 2021 yılında eşinden ayrıldı. Bir oğlu olan Danilo Zanna'nın son sevgilisinin Eda Alkaya olduğu biliniyor.

Danilo Zanna Restoranı

Danilo Zanna Restoranı

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın İstanbul, Bursa ve İzmir’de yer alan Filo d’olio adında bir restoran zinciri bulunuyor. Filo d’olio’nun her şubesindeki ayrı konsepte bağlı olarak menüler ve tasarımı değişiyor.

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Danilo Zanna Instagram Hesabı

Danilo Zanna Instagram Hesabı

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın Instagram hesabında yaklaşık 2,3 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü şefin Instagram hesabı ise @danilozanna.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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