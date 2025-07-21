MasterChef Danilo Zanna Kimdir? Danilo Zanna'nın Restoranı Nerede?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'le tanınırlığını artıran ünlü şef Danilo Zanna, programla birlikte popülerliğini artırmıştı. MasterChef'le izleyici karşısına çıkan ünlü şef, sempatik tavırları ve eğlenceli yapısıyla sık sık gündem oluyor. Danilo Zanna'nın kariyeri ve restoranları da merak konusu oldu.
MasterChef jürisi Danilo Zanna kimdir, nereli, kariyeri ve restoranı ile tüm detaylar içeriğimizde...
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MasterChef Jürisi Danilo Zanna Kimdir, Kaç Yaşında?
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MasterChef Jürisi Danilo Zanna Nereli?
Danilo Zanna Kariyeri
Danilo Zanna Evli mi, Bekar mı? Danilo Zanna Sevgilisi
Danilo Zanna Restoranı
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Danilo Zanna Instagram Hesabı
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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