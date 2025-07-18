MasterChef 2025 Sercan Şahinoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Sercan Şahinoğlu Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ederken ana kadroda yarışacak isimler netleşiyor. İlk beş yarışmacı geçtiğimiz bölümlerde belli olmuştu. O yarışmacılar sırasıyla; Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal’di. Şimdiyse aralarına yeni bir isim olarak Sercan Şahinoğlu katıldı. Peki ya MasterChef 2025 Sercan Şahinoğlu kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve özel hayatını merak ediyorsanız gelin kendisini tanıyalım!