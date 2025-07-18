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MasterChef 2025 Sercan Şahinoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Sercan Şahinoğlu Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Sercan Şahinoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Sercan Şahinoğlu Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.07.2025 - 15:37

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ederken ana kadroda yarışacak isimler netleşiyor. İlk beş yarışmacı geçtiğimiz bölümlerde belli olmuştu. O yarışmacılar sırasıyla; Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal’di. Şimdiyse aralarına yeni bir isim olarak Sercan Şahinoğlu katıldı. Peki ya MasterChef 2025 Sercan Şahinoğlu kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve özel hayatını merak ediyorsanız gelin kendisini tanıyalım!

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MasterChef Sercan Şahinoğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Sercan Şahinoğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Sercan Şahinoğlu’nun aslen Edirneli olduğu biliniyor. 23 yaşındaki yarışmacı, MasterChef’e ise Tekirdağ’dan katılıyor.

MasterChef Sercan Şahinoğlu Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Sercan Şahinoğlu Kariyeri ve Instagram Hesabı

Küçük yaşlarından bu yana aşçılıkla iç içe olan Şahinoğlu, ilk olarak dedesine ait olan işkembeci dükkanı ile serüvenine başlıyor. Ardından ise otel ve restoranlarda çalışarak deneyimini artırıyor. 

Instagram hesabı için 👉 @sercansahinogluu

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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