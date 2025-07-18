MasterChef 2025 Sercan Şahinoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Sercan Şahinoğlu Kariyeri ve Instagram Hesabı
MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ederken ana kadroda yarışacak isimler netleşiyor. İlk beş yarışmacı geçtiğimiz bölümlerde belli olmuştu. O yarışmacılar sırasıyla; Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal’di. Şimdiyse aralarına yeni bir isim olarak Sercan Şahinoğlu katıldı. Peki ya MasterChef 2025 Sercan Şahinoğlu kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve özel hayatını merak ediyorsanız gelin kendisini tanıyalım!
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MasterChef Sercan Şahinoğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
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MasterChef Sercan Şahinoğlu Kariyeri ve Instagram Hesabı
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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