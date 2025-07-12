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MasterChef 2025’in İlk Yarışmacısından Netleşen Dizi Kadrolarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef 2025’in İlk Yarışmacısından Netleşen Dizi Kadrolarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 17:14

Televizyon dünyası bugün de birbirinden dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Yaşanan tüm gelişmeleri sizlere anbean aktardık. Bugün gündem biraz sakindi. Yine de sosyal medyada çok konuşulan anlar oldu gündeme damga vurdu. Hadi şimdi günün televizyon özetine birlikte göz atalım!

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Geçtiğimiz akşam MasterChef’te ana kadronun ilk yarışmacısı belli oldu.

Geçtiğimiz akşam MasterChef’te ana kadronun ilk yarışmacısı belli oldu.

Furkan Kahraman başarısıyla hemen sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu. Biz de sizler için Kahraman’ın kim olduğunu araştırdık ve tüm detaylarıyla aktardık.

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Yeni sezon dizileri bomba gibi geliyor!

Yeni sezon dizileri bomba gibi geliyor!

Sevdiğim Sensin en çok konuşulan projelerden. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolünde olduğu diziye uzun zamandır izlemediğimiz Yılmaz Kunt dahil oldu.

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Ve bir dizi haberi daha geldi.

Ve bir dizi haberi daha geldi.

Çarpıntı da en az Sevdiğim Sensin kadar gündemde. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrollerinde olduğu projede Emel karakteri için Ceren Taşçı ile anlaşmaya varıldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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