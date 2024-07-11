Maraton Koşsan Kaçıncı Olurdun?

Sende bu azim ve irade olduktan sonra çıkan bu sonuca hiç şaşırmamalı. Attığın her adım, sadece koşu parkurunda değil, hayatta da senin ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, maratonda birinci olman sadece bir sonuç olurdu, çünkü senin başarın her alanda kaçınılmaz.