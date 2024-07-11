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Maraton Koşsan Kaçıncı Olurdun?

Maraton Koşsan Kaçıncı Olurdun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 10:26

Hiç merak ettin mi? Maraton koşsan kaçıncı olurdun? Bu testin sonunda söylüyoruz!

Hazırsan başlayalım👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Koşucu olsaydın maraton öncesinde en önemli hazırlığın ne olurdu ?

2. Koşu yapmanın en iyi yanı sence nedir?

3. Maratonun en zor kısmı sence hangisidir?

4. Peki, bir koşu etkinliğine katılma fırsatın olsa ne yaparsın?

5. Kendine bir göğüs numarası seç!

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6. Daha önce hiç bir koşu etkinliğine katıldın mı?

7. Tempolu koşu konusunda kendine ne kadar güveniyorsun puanlar mısın?

8. Son olarak, maraton koşarken dinlemelik bir şarkı seç!

1.olurdun!

Sende bu azim ve irade olduktan sonra çıkan bu sonuca hiç şaşırmamalı. Attığın her adım, sadece koşu parkurunda değil, hayatta da senin ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, maratonda birinci olman sadece bir sonuç olurdu, çünkü senin başarın her alanda kaçınılmaz.

5. olurdun!

Senin başarıya ulaşmak için gösterdiğin çaba ve irade takdire değer olsa da, tam anlamıyla kazanmak için bütün ruhunu ortaya koymadığını görebiliyoruz. Başarılı ve iradeli olmanın yanı sıra, bazen sıkı çalışma ve kararlılıkta eksik kaldığını fark ediyoruz. Bahanelere sığınmak yerine, daha fazla çalışarak hedeflerine ulaşabileceğini unutma! Başarı, kararlılık ve özveriyle çalışarak gelir. İşte o zaman maratonda birinciliği garantileyeceksin.

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20. olurdun!

Tempolu aktivitelerden ziyade sakin ve keyifli yürüyüşleri tercih ediyorsun. Kendini aşırı zorlamaktan kaçınmayı ve bedenini yıpratmamayı önemsiyorsun. Bu nedenle, maraton koşucusu olsan 20. olurdun, çünkü rekabetçi bir koşucu değilsin. Ancak, gerçek tutkularını ve ilgi alanlarını keşfetmek için başka alanlara yönelmelisin. Önemli olan, kendini mutlu ve huzurlu hissettiğin bir alanda var olmak.

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