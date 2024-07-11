Maraton Koşsan Kaçıncı Olurdun?
Maraton Koşsan Kaçıncı Olurdun?
Hiç merak ettin mi? Maraton koşsan kaçıncı olurdun? Bu testin sonunda söylüyoruz!
Hazırsan başlayalım👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Koşucu olsaydın maraton öncesinde en önemli hazırlığın ne olurdu ?
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2. Koşu yapmanın en iyi yanı sence nedir?
3. Maratonun en zor kısmı sence hangisidir?
4. Peki, bir koşu etkinliğine katılma fırsatın olsa ne yaparsın?
5. Kendine bir göğüs numarası seç!
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6. Daha önce hiç bir koşu etkinliğine katıldın mı?
7. Tempolu koşu konusunda kendine ne kadar güveniyorsun puanlar mısın?
8. Son olarak, maraton koşarken dinlemelik bir şarkı seç!
1.olurdun!
5. olurdun!
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20. olurdun!
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