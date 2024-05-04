“Mansur Yavaş Belediyeceliği”: Hem Eşinin Hem de Kendisinin Malvarlığını Girişe Astı
“Mansur Yavaş Belediyeceliği”: Hem Eşinin Hem de Kendisinin Malvarlığını Girişe Astı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Mansur Yavaş, hem kendisinin hem de eşi Nurşen Yavaş’ın malvarlığını belediyenin girişine astı.
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Son yapılan yerel seçimlerde çok büyük farkla yeniden Ankara’da yeniden bediye başkanı seçilen Mansur Yavaş, seçim döneminde rakibi Turgut Altınok ile malvarlığı polemiği yaşamıştı.
Turgut Altınok ve ailesinin malvarlığı uzun süre tartışılmıştı. Uzmanlar, malvarlığı polemiğinin de Mansur Yavaş’ın attığı farkta etkili olduğunu ifade etmişti.
Mansur Yavaş, seçimi kazandıktan sonra hem kendisinin hem de eşinin malvarlığını belediye girişine astı.
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Gurur duyuyorum sizinle, ankara'da yaşamak istememe sebepsiniz başkanım..
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