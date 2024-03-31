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Manavgat Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Manavgat Yerel Seçim Sonuçları! Manavgat'ta Seçimleri Kim Kazandı?

Manavgat Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Manavgat Yerel Seçim Sonuçları! Manavgat'ta Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 21:59 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 22:02

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy verme işlemleri 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki Manavgat'ta son durum nasıl? Manavgat'ta Hangi aday önde? Manavgat Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Manavgat 31 Mart Seçim Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Manavgat 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Manavgat 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Manavgat'ta 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, Manavgat'ta hangi aday önde? Manavgat Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Manavgat Yerel Seçim sonucu 👇

Manavgat'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Manavgat'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 21.58 itibarıyla Manavgat genelinde sandıkların yüzde 30,64'ü açıldı.

Manavgat'ta Hangi Aday Önde?

Manavgat'ta Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Manavgat genelinde sandıkların yüzde 30,64'ü açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 50,03 oy oranıyla CHP'nin Manavgat Belediye Başkan adayı Niyazi Nefi Kara önde. İşte, Manavgat'ta son durum: 

  • CHP Niyazi Nefi Kara: % 43,23

  • AK Parti Süleyman Okudan: % 43,16

Manavgat'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Manavgat'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için Manavgat Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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