Manavgat Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Manavgat Yerel Seçim Sonuçları! Manavgat'ta Seçimleri Kim Kazandı?
Manavgat Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Manavgat Yerel Seçim Sonuçları! Manavgat'ta Seçimleri Kim Kazandı?
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy verme işlemleri 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise devam ediyor. Peki Manavgat'ta son durum nasıl? Manavgat'ta Hangi aday önde? Manavgat Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, Manavgat 31 Mart Seçim Sonuçları...
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Manavgat 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Manavgat'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
Manavgat'ta Hangi Aday Önde?
Manavgat'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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