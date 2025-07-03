Mahfi Eğilmez’den Mehmet Şimşek’e Tepki: “Dalga Geçmenin Sınırı Olmalı”
Yılın ikinci yarısının maaş başta olmak üzere pek çok kalem zammını belirleyen Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düştüğünü ileri sürerek bir X paylaşımı yaptı. İktisatçı Mahfi Eğilmez ise isim vermeden tepki gösterdi.
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Haziran ayı enflasyonu pek çok zammı belirlemiş oldu.
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Mehmet Şimşek: "Yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak."
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den ise "Enflasyon düşüyor" sözlerine tepki geldi.
Bir takipçisi Eğilmez'in bu tweetinin sebebini sorarken, Eğilmez "Enflasyon hızla düşüyormuş" yanıtını verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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