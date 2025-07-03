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Mahfi Eğilmez’den Mehmet Şimşek’e Tepki: “Dalga Geçmenin Sınırı Olmalı”

Mahfi Eğilmez’den Mehmet Şimşek’e Tepki: “Dalga Geçmenin Sınırı Olmalı”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.07.2025 - 15:03

Yılın ikinci yarısının maaş başta olmak üzere pek çok kalem zammını belirleyen Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düştüğünü ileri sürerek bir X paylaşımı yaptı. İktisatçı Mahfi Eğilmez ise isim vermeden tepki gösterdi.

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Haziran ayı enflasyonu pek çok zammı belirlemiş oldu.

Haziran ayı enflasyonu pek çok zammı belirlemiş oldu.

Yılın ikinci yarısına dair Haziran 2025 enflasyon verileri açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak. ÖTV’ye uygulanacak olan otomatik artış oranı yüzde 15,71 oldu. Maaşlarla birlikte ÖTV'nin etkilediği pek çok kaleme bu geceden itibaren olmak üzere zam gelecek.

Mehmet Şimşek: "Yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak."

Mehmet Şimşek: "Yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak."
twitter.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine dair bir paylaşım yaptı ve şunları dedi:

Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti.

Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi.

Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti. 

Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek.

İktisatçı Mahfi Eğilmez'den ise "Enflasyon düşüyor" sözlerine tepki geldi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez'den ise "Enflasyon düşüyor" sözlerine tepki geldi.
twitter.com

Eğilmez, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Dalga geçmenin bile bir sınırı olmalı bence' dedi.

Bir takipçisi Eğilmez'in bu tweetinin sebebini sorarken, Eğilmez "Enflasyon hızla düşüyormuş" yanıtını verdi.

Bir takipçisi Eğilmez'in bu tweetinin sebebini sorarken, Eğilmez "Enflasyon hızla düşüyormuş" yanıtını verdi.

Mahfi Eğilmez'in paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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