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Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu? Kalem Kalem Zamlı Memur Maaşı!

Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu? Kalem Kalem Zamlı Memur Maaşı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.07.2025 - 11:43

Türkiye İstatistik Kurumu'nun altıncı ayın enflasyon verisini açıklamasıyla memur ve memur emeklisinin maaşı belli oldu. Buna göre En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL; en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 TL oldu. Peki öğretmen, avukat, doktor, hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem zamlı maaşlar.

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Memura yüzde 15.57 zam yapıldı.

Memura yüzde 15.57 zam yapıldı.

2025 yılının ikinci yarısı için memurlar ile memur emeklilerinin zamlı maaşları ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranları belli oldu.

Anadolu Ajansı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, kamu çalışanlarının 2025 yılına ilişkin mali ve sosyal haklarına dair zam oranları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karara bağlandı.

Temmuz 2025 itibarıyla, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5'lik bir toplu sözleşme zammı uygulanacak. Yılın ilk yarısında gerçekleşen yüzde 16,67’lik enflasyon farkı da dikkate alındığında, toplam zam oranı yüzde 15,57 olarak belirlendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bu dönemde aylıklarda yüzde 16,67 oranında artış yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 43.726 TL’den 50.503 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19.617 TL’den 22.671 TL’ye çıkarıldı.

Yapılan maaş hesaplamalarında, bölge tazminatı, ek ders ücreti, vekalet ödemeleri, döner sermaye gelirleri ve yabancı dil tazminatları gibi kalemler dikkate alınmazken; çalışmayan eş ve biri 0-6 yaş arasında olmak üzere 2 çocuk üzerinden aile yardımı ödeneği hesaba katıldı.

Kalem Kalem Zamlı Maaşlar: Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat, Hemşire, Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

Kalem Kalem Zamlı Maaşlar: Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat, Hemşire, Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

• Ünvan: Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

Derece: 1/4

Ocak-Haziran 2025 (TL): 66.358

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 76.659

 Ünvan: Memur (Üniversite Mezunu)

Derece: 9/1

Ocak-Haziran 2025 (TL): 45.555

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 52.617

• Ünvan: Uzman Öğretmen

Derece: 1/4

Ocak-Haziran 2025 (TL): 58.663

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 67.766

• Ünvan: Öğretmen

Derece: 1/4

Ocak-Haziran 2025 (TL): 52.935

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 61.146

• Ünvan: Başkomiser

Derece: 3/1

Ocak-Haziran 2025 (TL): 64.481

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 74.490

• Ünvan: Polis Memuru

Derece: 8/1

Ocak-Haziran 2025 (TL): 58.938

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 68.084

• Ünvan: Uzman Doktor

Derece: 1/4

Ocak-Haziran 2025 (TL): 109.154

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 126.119

• Ünvan: Hemşire (Üniversite Mezunu)

Derece: 5/1

Ocak-Haziran 2025 (TL): 53.465

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 61.759

• Ünvan: Mühendis

Derece: 1/4

Ocak-Haziran 2025 (TL): 67.691

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 78.200

• Ünvan: Teknisyen (Lise Mezunu)

Derece: 11/1

Ocak-Haziran 2025 (TL): 47.224

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 54.547

• Ünvan: Profesör

Derece: 1/4

Ocak-Haziran 2025 (TL): 96.374

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 111.348

• Ünvan: Araştırma Görevlisi

Derece: 7/1

Ocak-Haziran 2025 (TL): 63.877

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 73.792

• Ünvan: Vaiz

Derece: 1/4

Ocak-Haziran 2025 (TL): 55.332

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 63.916

• Ünvan: Avukat

Derece: 1/4

Ocak-Haziran 2025 (TL): 63.637

Temmuz-Aralık 2025 (TL): 73.515

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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