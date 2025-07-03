Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu? Kalem Kalem Zamlı Memur Maaşı!

2025 yılının ikinci yarısı için memurlar ile memur emeklilerinin zamlı maaşları ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranları belli oldu.

Anadolu Ajansı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, kamu çalışanlarının 2025 yılına ilişkin mali ve sosyal haklarına dair zam oranları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karara bağlandı.

Temmuz 2025 itibarıyla, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5'lik bir toplu sözleşme zammı uygulanacak. Yılın ilk yarısında gerçekleşen yüzde 16,67’lik enflasyon farkı da dikkate alındığında, toplam zam oranı yüzde 15,57 olarak belirlendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bu dönemde aylıklarda yüzde 16,67 oranında artış yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 43.726 TL’den 50.503 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19.617 TL’den 22.671 TL’ye çıkarıldı.

Yapılan maaş hesaplamalarında, bölge tazminatı, ek ders ücreti, vekalet ödemeleri, döner sermaye gelirleri ve yabancı dil tazminatları gibi kalemler dikkate alınmazken; çalışmayan eş ve biri 0-6 yaş arasında olmak üzere 2 çocuk üzerinden aile yardımı ödeneği hesaba katıldı.