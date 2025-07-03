Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu? Kalem Kalem Zamlı Memur Maaşı!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun altıncı ayın enflasyon verisini açıklamasıyla memur ve memur emeklisinin maaşı belli oldu. Buna göre En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL; en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 TL oldu. Peki öğretmen, avukat, doktor, hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem zamlı maaşlar.
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Memura yüzde 15.57 zam yapıldı.
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Kalem Kalem Zamlı Maaşlar: Öğretmen, Polis, Doktor, Avukat, Hemşire, Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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