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Londra’da Bir İşletme Sevgililer Günü'ne Özel 'Döner Buketi' Hizmetine Başladı!

Londra’da Bir İşletme Sevgililer Günü'ne Özel 'Döner Buketi' Hizmetine Başladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 18:30

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Sevgililer Günü denince akla ilk olarak çiçekler ve romantik hediyeler gelse de, ülkemizde çiğ köfte ve kebap buketleri gibi yaratıcı hediyelere alışkınız. Ancak bu kez sürpriz İngiltere’de bir işletmeden geldi! Sosyal medya kullanıcısı @yosilda2020’nin Londra’dan paylaştığı görüntüler viral oldu.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Londra'da bir dönercinin, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Döner buketi" hizmetine başladığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Londra'da bir dönercinin, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Döner buketi" hizmetine başladığı görüldü.

Türkiye'deki yenilikçi hediye fikirlerini anımsatan bu lezzetli buket, hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

Türkiye'deki yenilikçi hediye fikirlerini anımsatan bu lezzetli buket, hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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