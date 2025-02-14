Londra’da Bir İşletme Sevgililer Günü'ne Özel 'Döner Buketi' Hizmetine Başladı!

Sevgililer Günü denince akla ilk olarak çiçekler ve romantik hediyeler gelse de, ülkemizde çiğ köfte ve kebap buketleri gibi yaratıcı hediyelere alışkınız. Ancak bu kez sürpriz İngiltere’de bir işletmeden geldi! Sosyal medya kullanıcısı @yosilda2020’nin Londra’dan paylaştığı görüntüler viral oldu.