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Lipton'un Şeftali Aromalı Buzlu Çayı Raflardan Kalkıyor mu? Erken Yapılan Şaka Tüketicileri Çıldırttı!

Lipton'un Şeftali Aromalı Buzlu Çayı Raflardan Kalkıyor mu? Erken Yapılan Şaka Tüketicileri Çıldırttı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 17:21

Lipton Ice Tea'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı bir duyuru, tüketicileri tam anlamıyla çileden çıkardı. Markanın en popüler içeceklerinden biri olan Şeftali Aromalı Buzlu Çay’ın piyasadan kaldırılacağı söylendi. Hayranlar, en sevilen içeceklerinden birinin tarihe karışacağını duyunca hemen tepki göstermeye başladı. Ancak işler, kısa süre içinde daha da karmaşık bir hal aldı. Görünüşe göre Lipton bu hamleyi biraz fazla erken yaptı...

Kaynak

18 Mart Salı günü Lipton Ice Tea’nin resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

18 Mart Salı günü Lipton Ice Tea’nin resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Şeftali Aromalı Lipton Ice Tea’nin kaldırılacağı söylentilerini duymuş olabilirsiniz. Biliyoruz, bu canınızı sıkıyor (Özür dileriz, öğleden sonra içtiğiniz favori içeceğinizi mahvettiysek). Ama merak etmeyin, diğer favorileriniz hala burada! Kim bilir, belki bir gün Şeftali efsanevi bir dönüş yapar...'

Bu paylaşımı gören hayranlar şok oldu. Tüketicilerin çoğu, markanın en popüler ürünlerinden birinin neden aniden kaldırıldığını anlamakta zorlandı.

  • 'Lipton’un en iyi içeceğini kaldırmak neyin kafası?'

  • 'Bu 1 Nisan şakası falan mı? Lütfen öyle olsun.'

  • 'Eğer gerçekten kaldırıyorsanız, Lipton içmeyi bırakıyorum!'

Tüketicilerin bir kısmı bunun erken yapılmış bir 1 Nisan şakası olduğundan şüphelense de kesin bir açıklama gelmediği için endişeler devam etti.

Lipton, sosyal medya hesaplarından ikinci bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi:

Lipton, sosyal medya hesaplarından ikinci bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi:

'Aaa, Mart ayındayız değil mi? Tarihleri karıştırdım… 1 Nisan şakası sandınız değil mi? Asla en sevdiğiniz aromayı elinizden almazdım... Şeftali’yi ne kadar sevdiğinizi gördüm ve en iyi tepkileri veren hayranlara sürpriz göndereceğim!'

Yani Lipton, 1 Nisan şakasını yanlışlıkla 18 Mart'ta yapmıştı! Ancak bu hatalı zamanlama, tüketicileri daha da kızdırdı.

Lipton’un açıklamalarına rağmen sosyal medya günlerce markayı konuşmaya devam etti.

Lipton’un açıklamalarına rağmen sosyal medya günlerce markayı konuşmaya devam etti.

Özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinden birçok kişi markanın neden bu kadar erken bir şaka yaptığını sorguladı:

  • 'Şaka mı yapıyorsunuz? Bugün 19 Mart, daha 1 Nisan’a günler var.'

  • 'Kim böyle bir fikri onayladı? Kriz ekibi nerede?'

  • 'Hangi zeki, popüler bir içeceğin kaldırılacağını duyurmanın iyi bir şaka olacağını düşündü?'

Bazı kullanıcılar ise markanın tüketicilerle dalga geçtiğini düşündü ve bu tarz şakaların marka sadakatine zarar verebileceğini savundu.

Tüketicilerin içi rahat edebilir: Şeftali aromalı soğuk çay piyasadan kaldırılmıyor.

Tüketicilerin içi rahat edebilir: Şeftali aromalı soğuk çay piyasadan kaldırılmıyor.

Lipton, erken yapılmış kötü zamanlanmış şakalar konusunda yalnız değil. Büyük markalar geçmişte de tüketicileri kızdıran 1 Nisan şakalarıyla gündeme gelmişti. Little Caesars, 2023 yılında Mısır Koçanı Pizza çıkaracağını duyurmuş ve büyük tepki çekmişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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