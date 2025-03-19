Lipton'un Şeftali Aromalı Buzlu Çayı Raflardan Kalkıyor mu? Erken Yapılan Şaka Tüketicileri Çıldırttı!

'Şeftali Aromalı Lipton Ice Tea’nin kaldırılacağı söylentilerini duymuş olabilirsiniz. Biliyoruz, bu canınızı sıkıyor (Özür dileriz, öğleden sonra içtiğiniz favori içeceğinizi mahvettiysek). Ama merak etmeyin, diğer favorileriniz hala burada! Kim bilir, belki bir gün Şeftali efsanevi bir dönüş yapar...'

Bu paylaşımı gören hayranlar şok oldu. Tüketicilerin çoğu, markanın en popüler ürünlerinden birinin neden aniden kaldırıldığını anlamakta zorlandı.

'Lipton’un en iyi içeceğini kaldırmak neyin kafası?'

'Bu 1 Nisan şakası falan mı? Lütfen öyle olsun.'

'Eğer gerçekten kaldırıyorsanız, Lipton içmeyi bırakıyorum!'

Tüketicilerin bir kısmı bunun erken yapılmış bir 1 Nisan şakası olduğundan şüphelense de kesin bir açıklama gelmediği için endişeler devam etti.