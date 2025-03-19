Lipton'un Şeftali Aromalı Buzlu Çayı Raflardan Kalkıyor mu? Erken Yapılan Şaka Tüketicileri Çıldırttı!
Lipton'un Şeftali Aromalı Buzlu Çayı Raflardan Kalkıyor mu? Erken Yapılan Şaka Tüketicileri Çıldırttı!
Lipton Ice Tea'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı bir duyuru, tüketicileri tam anlamıyla çileden çıkardı. Markanın en popüler içeceklerinden biri olan Şeftali Aromalı Buzlu Çay’ın piyasadan kaldırılacağı söylendi. Hayranlar, en sevilen içeceklerinden birinin tarihe karışacağını duyunca hemen tepki göstermeye başladı. Ancak işler, kısa süre içinde daha da karmaşık bir hal aldı. Görünüşe göre Lipton bu hamleyi biraz fazla erken yaptı...
18 Mart Salı günü Lipton Ice Tea’nin resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
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Lipton, sosyal medya hesaplarından ikinci bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi:
Lipton’un açıklamalarına rağmen sosyal medya günlerce markayı konuşmaya devam etti.
Tüketicilerin içi rahat edebilir: Şeftali aromalı soğuk çay piyasadan kaldırılmıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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