Linç Yükleniyor! Merkez Bankası'nın Dilini Kullanan Ekonomiste Yorumlar Coştu: Maaş Zamları Sinirleri Gerdi
Linç Yükleniyor! Merkez Bankası'nın Dilini Kullanan Ekonomiste Yorumlar Coştu: Maaş Zamları Sinirleri Gerdi
Merkez Bankası her 3 ayda bir, yılda 4 kez Enflasyon Raporu yayımlar ve Başkan da bunun sunumu yapar. Ocak ayında Enflasyon Raporu 2024-I sunumu dikkatle izlendi. Bunun farklı sebepleri olurken, ekonomistlerin incelemeleri de başlıklara kurban gitti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda sular durulmuyor. Bunun ana nedeni enflasyon olurken, çünkü "fiyat istikrarı" TCMB'nin asli görevi, son dönemde değişim ve ardından yapılan Enflasyon Raporu sunumu da etkili oluyor.
Ekonomi yayınlarında da gerek ücretler, gerek kredi kartları açıklamaları çözümlenmeye çalışılıyor.
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Enflasyon Raporu'nun en önemli noktalarından biri şu" diyerek, "Ücret artışı bundan sonra artık olmamalı, çünkü güçlü ücret artışı enflasyon için en önemli risklerden biri" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada yorumlara neden oldu.
Öncelikle Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları burada.
Katıldığı yayında alıntılanarak yapılan paylaşım da burada.
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Sosyal medyada da yorumlar "alıntılar" üzerinden oluyor.
Maaş artışlarına rağmen enflasyon karşısında eriyen çalışan kesimin bir yandan canı burnunda olurken,
Ekonominin başındaki isim Mehmet Şimşek'in de dile getirdiği ücret artışlarının enflasyona etkisi,
İktisadi teorilerde de araştırılırken,
maaş artışlarının enflasyona etkisinin sınırlı kaldığı da birçoğunda kanıtlandı.
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Yayından kesitte anlaşılan ise Eryılmaz'ın "bir daha zam olmayacak" şeklindeki söylemi,
Merkez Bankası'nın öngörüsünü içeriyor.
İşin uzmanları ise bu konuda teorileri yorumluyor.
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Finansal piyasalar uzmanı, İris Cibre ise dinleyerek yorumluyor: "Filiz Hanım, bir tavsiye vermiyor, ücret artışları bu durumu yarattı demiyor. MB iletişimi bu diyor." Siz ne dersiniz?
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