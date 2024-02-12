Linç Yükleniyor! Merkez Bankası'nın Dilini Kullanan Ekonomiste Yorumlar Coştu: Maaş Zamları Sinirleri Gerdi

Değerlendirmelerden biri de bir yatırım kurumunun Başekonomisti olan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz tarafından yapıldı. Ancak ekonomist başlığa kurban giderek sosyal medyada yorum yağmuruna maruz kaldı.

Eryılmaz, konuşmasının içeriğinde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarını değerlendiriyordu. TCMB'nin yeni başkanı Karahan ve Enflasyon Raporu'nda Ocak 2024 enflasyonunun aylık bazda yükselişinin beklentilerini aştığını, ücret artışlarının MB hesaplamalarının üzerinde olmasıyla buna neden olduğunu belirtmesini açıklayan Eryılmaz, yayında bunları dile getiriyordu.