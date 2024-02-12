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Linç Yükleniyor! Merkez Bankası'nın Dilini Kullanan Ekonomiste Yorumlar Coştu: Maaş Zamları Sinirleri Gerdi

Linç Yükleniyor! Merkez Bankası'nın Dilini Kullanan Ekonomiste Yorumlar Coştu: Maaş Zamları Sinirleri Gerdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.02.2024 - 14:44

Merkez Bankası her 3 ayda bir, yılda 4 kez Enflasyon Raporu yayımlar ve Başkan da bunun sunumu yapar. Ocak ayında Enflasyon Raporu 2024-I sunumu dikkatle izlendi. Bunun farklı sebepleri olurken, ekonomistlerin incelemeleri de başlıklara kurban gitti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda sular durulmuyor. Bunun ana nedeni enflasyon olurken, çünkü "fiyat istikrarı" TCMB'nin asli görevi, son dönemde değişim ve ardından yapılan Enflasyon Raporu sunumu da etkili oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda sular durulmuyor. Bunun ana nedeni enflasyon olurken, çünkü "fiyat istikrarı" TCMB'nin asli görevi, son dönemde değişim ve ardından yapılan Enflasyon Raporu sunumu da etkili oluyor.

2 Şubat'ta yaşanan Başkan değişimi, önceki değişimlerden farklı bir yönde yönetilerek, TCMB'nin imajına ve piyasalara bir etki etmeden çözüldü. Hemen akabinde gelen Enflasyon Raporu sunumunda da imaj başarılı bulundu. Ancak  enflasyona dair mesajlar mercek altına alınmaya devam ediyor.

Enflasyon Raporu'nda Merkez Bankası'nın beklentiler ve değerlendirmelerine yönelik dikkat çeken detayları daha önce ele almıştık.

Ekonomi yayınlarında da gerek ücretler, gerek kredi kartları açıklamaları çözümlenmeye çalışılıyor.

Ekonomi yayınlarında da gerek ücretler, gerek kredi kartları açıklamaları çözümlenmeye çalışılıyor.

Değerlendirmelerden biri de bir yatırım kurumunun Başekonomisti olan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz tarafından yapıldı. Ancak ekonomist başlığa kurban giderek sosyal medyada yorum yağmuruna maruz kaldı. 

Eryılmaz, konuşmasının içeriğinde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarını değerlendiriyordu. TCMB'nin yeni başkanı Karahan ve Enflasyon Raporu'nda Ocak 2024 enflasyonunun aylık bazda yükselişinin beklentilerini aştığını, ücret artışlarının MB hesaplamalarının üzerinde olmasıyla buna neden olduğunu belirtmesini açıklayan Eryılmaz, yayında bunları dile getiriyordu.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Enflasyon Raporu'nun en önemli noktalarından biri şu" diyerek, "Ücret artışı bundan sonra artık olmamalı, çünkü güçlü ücret artışı enflasyon için en önemli risklerden biri" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Enflasyon Raporu'nun en önemli noktalarından biri şu" diyerek, "Ücret artışı bundan sonra artık olmamalı, çünkü güçlü ücret artışı enflasyon için en önemli risklerden biri" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Eryılmaz'ın değerlendirmeleri, TCMB'nin enflasyon raporunda belirtilen riskleri içeriyordu ki yukarıdaki içerikte detayları yer alıyor. 

Eryılmaz, 'Maliye politikasının göreli olarak daha gevşek kalıyor olması' diyerek de kamu tasarrufunun olmaması, enflasyonda yükseliş yükünü çalışan ücretlerinin yüklendiğini anlatıyordu. Ancak hem başlık hem de alıntı Eryılmaz'ın söylediklerinin tam anlaşılamamasına ve yorumların çoğalmasına neden oldu.

Öncelikle Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları burada.

Katıldığı yayında alıntılanarak yapılan paylaşım da burada.

Katıldığı yayında alıntılanarak yapılan paylaşım da burada.
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Sosyal medyada da yorumlar "alıntılar" üzerinden oluyor.

Sosyal medyada da yorumlar "alıntılar" üzerinden oluyor.
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Maaş artışlarına rağmen enflasyon karşısında eriyen çalışan kesimin bir yandan canı burnunda olurken,

Maaş artışlarına rağmen enflasyon karşısında eriyen çalışan kesimin bir yandan canı burnunda olurken,
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Ekonominin başındaki isim Mehmet Şimşek'in de dile getirdiği ücret artışlarının enflasyona etkisi,

Ekonominin başındaki isim Mehmet Şimşek'in de dile getirdiği ücret artışlarının enflasyona etkisi,
twitter.com

İktisadi teorilerde de araştırılırken,

İktisadi teorilerde de araştırılırken,
twitter.com

maaş artışlarının enflasyona etkisinin sınırlı kaldığı da birçoğunda kanıtlandı.

maaş artışlarının enflasyona etkisinin sınırlı kaldığı da birçoğunda kanıtlandı.
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Yayından kesitte anlaşılan ise Eryılmaz'ın "bir daha zam olmayacak" şeklindeki söylemi,

Yayından kesitte anlaşılan ise Eryılmaz'ın "bir daha zam olmayacak" şeklindeki söylemi,
twitter.com

Merkez Bankası'nın öngörüsünü içeriyor.

Merkez Bankası'nın öngörüsünü içeriyor.
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İşin uzmanları ise bu konuda teorileri yorumluyor.

İşin uzmanları ise bu konuda teorileri yorumluyor.
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Finansal piyasalar uzmanı, İris Cibre ise dinleyerek yorumluyor: "Filiz Hanım, bir tavsiye vermiyor, ücret artışları bu durumu yarattı demiyor. MB iletişimi bu diyor." Siz ne dersiniz?

Finansal piyasalar uzmanı, İris Cibre ise dinleyerek yorumluyor: "Filiz Hanım, bir tavsiye vermiyor, ücret artışları bu durumu yarattı demiyor. MB iletişimi bu diyor." Siz ne dersiniz?
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