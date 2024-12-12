Lexus Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Lexus Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
İlk kez 2005 yılında Japonya'da satışa çıkan Lexus, kısa zamanda ABD'de en çok tercih edilen lüks otomobil markaları arasında yerini aldı. Japon otomobil devi Toyota tarafından üretilen Lexus, son yıllarda ülkemizde de tercih edilen güçlü otomobil markaları arasına girmeyi başardı. Lüks segmente hitap eden üst düzey otomobil markası, ödüllü SUV modelleriyle dikkat çekiyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?
İşte, Lexus'un Aralık ayına özel güncel fiyatları...
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Lexus Fiyat Listesi
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Lexus LBX Fiyat Listesi Aralık 2024
Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Aralık 2024
Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
Lexus RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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