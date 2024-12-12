Lexus Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

İlk kez 2005 yılında Japonya'da satışa çıkan Lexus, kısa zamanda ABD'de en çok tercih edilen lüks otomobil markaları arasında yerini aldı. Japon otomobil devi Toyota tarafından üretilen Lexus, son yıllarda ülkemizde de tercih edilen güçlü otomobil markaları arasına girmeyi başardı. Lüks segmente hitap eden üst düzey otomobil markası, ödüllü SUV modelleriyle dikkat çekiyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Aralık ayına özel güncel fiyatları...

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