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Lexus Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

etiket Lexus Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 20:56

İlk kez 2005 yılında Japonya'da satışa çıkan Lexus, kısa zamanda ABD'de en çok tercih edilen lüks otomobil markaları arasında yerini aldı. Japon otomobil devi Toyota tarafından üretilen Lexus, son yıllarda ülkemizde de tercih edilen güçlü otomobil markaları arasına girmeyi başardı. Lüks segmente hitap eden üst düzey otomobil markası, ödüllü SUV modelleriyle dikkat çekiyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Lexus'un Aralık ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak

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Lexus Fiyat Listesi

Lexus Fiyat Listesi

Toyota tarafından üretilen lüks otomobil devi Lexus'un NX SUM modeli, 2022 yılında Auto Express Otomobil Ödülleri kapsamında sınıfının en iyi premium SUV otomobili seçildi. Aralık ayında güncellenen fiyatlarıyla Lexus VX 5.755.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar, Lexus tarafından belirlenen anahtar teslim satış fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Lexus LBX Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus LBX Fiyat Listesi Aralık 2024

  • LBX Elegant E-CVT 2.055.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 2.115.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 2.305.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 2.380.000 TL

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Aralık 2024
  • RZ 450e Exclusive E-CVT 230 Kw / 313 HP 3.500.000 TL 

(Model Yılı: 2023)

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • ES 300h Business Plus E-CVT 6.535.000 TL

  • ES 300h Executive E-CVT 6.990.000 TL

  • ES 300h Exclusive E-CVT 7.755.000 TL

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
  • LS 500h Executive E-CVT 16.500.000 TL
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 5.755.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2023 Model: 3.880.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 6.035.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 6.570.000 TL

  • NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 6.620.000 TL

Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
  • NX 450h+ 4x4 Executive E-CVT 2487 cc 4.800.000 TL

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 7.460.000 TL 

  • RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 7.715.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 8.040.000 TL

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
  • RX 500h AWD F Sport 6AT 8.895.000 TL

Lexus RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024
  • RX 450h+ AWD Executive E-CVT 5.450.000 TL (2023 MY Anahtar Teslim Fiyat)
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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 11.790.000 TL 

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 13.990.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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