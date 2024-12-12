onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
MG Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

etiket MG Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 15:51

1924'ten 2005'e kadar üstü açık ve çift kapılı spor otomobilleri ile adından söz ettiren MG, 2007 yılından beri de SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteriyor. Son dönemlerde özellikle HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle ön plana çıkan Morris Garages (MG), güncellenen Aralık ayı fiyatlarını ise duyurdu. Prestijli marka, yenilenen fiyatları ile de yıl sonunda tercih edilen otomobiller arasında yerini alacak gibi görünüyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Aralık 2024 için belirlediği fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

MG, Aralık ayına özel güncel fiyatlarını duyurdu. Markanın ülkemizde beğeni toplayan MG4, MG4 X Power, MG HS, MG EHS, MG ZS, MG ZS EV ve Marvel R modellerine ait kampanyalar fiyat listesinde yer aldı. 

Aşağıdaki fiyatlar, MG tarafından belirlenmiş olup dönemlik kampanyalar ve opsiyonlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

MG ZS Fiyat Listesi Aralık 2024

MG ZS Fiyat Listesi Aralık 2024

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS 1.399.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.299.000 TL 

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.590.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.429.000 TL 

MG HS Fiyat Listesi Aralık 2024

MG HS Fiyat Listesi Aralık 2024

  • HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.690.000 TL - MG Kampanyalı Satış Fiyatı 1.599.000 TL 

  • HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.890.000 TL - MG Kampanyalı Satış Fiyatı 1.749.000 TL 

MG Yeni HS Fiyat Listesi Aralık 2024

MG Yeni HS Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni HS Luxury Şarj Edilebilir Hibrit Benzinli Motor: 143 PS Elektrikli Motor: 184 PS - 2.599.000 TL 

  • Yeni HS Luxury Benzin 170 PS - 2.059.000 TL

ZS EV Luxury Fiyat Listesi Aralık 2024

ZS EV Luxury Fiyat Listesi Aralık 2024
  • ZS EV Luxury %100 Elektrik 156 PS 1.659.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.599.000 TL 
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MG MG4 Fiyat Listesi Aralık 2024

MG MG4 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.399.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.349.000 TL 

  • MG4 Electric Luxury %100 Elektrik 204 PS 64 kWsa 1.529.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.469.000 TL 

  • MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa 1.990.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.990.000 TL 

MG Marvel R Fiyat Listesi Aralık 2024

MG Marvel R Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Marvel R Electric Performance %100 Elektrik 288 PS 70 kWsa 3.499.000 TL - MG Ready Fiyatı 2.990.000 TL 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın