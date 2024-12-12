MG Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
MG Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
1924'ten 2005'e kadar üstü açık ve çift kapılı spor otomobilleri ile adından söz ettiren MG, 2007 yılından beri de SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteriyor. Son dönemlerde özellikle HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle ön plana çıkan Morris Garages (MG), güncellenen Aralık ayı fiyatlarını ise duyurdu. Prestijli marka, yenilenen fiyatları ile de yıl sonunda tercih edilen otomobiller arasında yerini alacak gibi görünüyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, MG'nin Aralık 2024 için belirlediği fiyat listesi
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MG Fiyat Listesi
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MG ZS Fiyat Listesi Aralık 2024
MG HS Fiyat Listesi Aralık 2024
MG Yeni HS Fiyat Listesi Aralık 2024
ZS EV Luxury Fiyat Listesi Aralık 2024
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MG MG4 Fiyat Listesi Aralık 2024
MG Marvel R Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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