MG Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

1924'ten 2005'e kadar üstü açık ve çift kapılı spor otomobilleri ile adından söz ettiren MG, 2007 yılından beri de SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteriyor. Son dönemlerde özellikle HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle ön plana çıkan Morris Garages (MG), güncellenen Aralık ayı fiyatlarını ise duyurdu. Prestijli marka, yenilenen fiyatları ile de yıl sonunda tercih edilen otomobiller arasında yerini alacak gibi görünüyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Aralık 2024 için belirlediği fiyat listesi