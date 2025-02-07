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Land Rover Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 14:02

Birleşik Krallık'ın güven ve konforu bir arada sunan otomobil üreticisi Land Rover, güncellenen fiyatlarını duyurdu. SUV modelleriyle yıllardır yüksek standara sahip otomobiller üreten marka, dünyanın en prestijli otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Haliyle Land Rover'ın Şubat ayında güncellenen fiyatları da merak ediliyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Şubat 2025 Land Rover güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Range Rover, Ocak ayında 21.477.041 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu ay ise 22.719.906 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu.

Aşağıda Land Rover tarafından belirlenen azami anahtar teslim fiyatlar yer alıyor. Fiyatlar, kampanyalara ve opsiyonel özelliklere göre değiştirebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Şubat 2025

Range Rover Fiyat Listesi Şubat 2025

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 22.719.906 TL 

  • SV - 26.607.085 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 25.106.552 TL 

  • SV - 30.880.929 TL

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 23.546.966 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 22.885.318 TL 

  • SV - 29.697.279 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 25.978.723 TL 

  • SV - 34.083.903 TL

(MODEL YILI: 2025)

Range Rover Sport Fiyat Listesi Şubat 2025

Range Rover Sport Fiyat Listesi Şubat 2025

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 15.700.270 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 16.572.441 TL

Benzin - Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 17.068.677 TL

Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SV EDITION ONE - 28.507.861 TL

(MODEL YILI: 2024)

Range Rover Velar Fiyat Listesi Şubat 2025

Range Rover Velar Fiyat Listesi Şubat 2025

  • S 1.997 cc - 204 bg - 7.379.749 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 8.178.613 TL

(MODEL YILI: 2025)

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Şubat 2025

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Şubat 2025

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.139.358 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 4.519.993 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.044.424 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.340.473 TL

(MODEL YILI: 2025)

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Land Rover Discovery Fiyat Listesi Şubat 2025

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Şubat 2025

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 10.707.840 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 11.625.123 TL

(MODEL YILI: 2025)

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Şubat 2025

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Şubat 2025

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.281.263 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.695.733 TL

(MODEL YILI: 2025)

Land Rover Defender Fiyat Listesi Şubat 2025

Land Rover Defender Fiyat Listesi Şubat 2025

Defender 110 - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 10.078.763 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 10.560.431 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 12.416.615 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 11.418.035 TL

Defender 90 Hard Top Fiyat Listesi

  • STANDART 2.997 cc - 200 bg - 3.899.840 TL

Defender 130 Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 14.031.114 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 16.452.142 TL

(MODEL YILI: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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