Land Rover Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Birleşik Krallık'ın güven ve konforu bir arada sunan otomobil üreticisi Land Rover, güncellenen fiyatlarını duyurdu. SUV modelleriyle yıllardır yüksek standara sahip otomobiller üreten marka, dünyanın en prestijli otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Haliyle Land Rover'ın Şubat ayında güncellenen fiyatları da merak ediliyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?

İşte, Şubat 2025 Land Rover güncel fiyat listesi