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BMW Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

BMW Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları BMW
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 14:42

Alman otomobil üreticisi BMW, Şubat ayının güncellenen fiyatlarını duyurdu! Dünyaca ünlü markanın popüler serilerinin anahtar teslim fiyatları otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Lüks ve konforu bir araya getiren BMW, bu ay da pazardaki yerini korumaya hazır. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte BMW'nin Şubat 2025'e ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
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BMW Şubat 2025 Fiyat Listesi

BMW Şubat 2025 Fiyat Listesi

Alman otomobil devi BMW, 1900'lü yıllardan beri lüks ile konforu bir araya getiriyor. Markanın, 5 Şubat tarihinden itibaren geçerli güncel fiyatları ise internet sitesi üzerinden duyuruldu. 

Aşağıdaki fiyat listeleri, BMW tarafından belirlenen 'perakende satış azemi fiyat listesinden' alınmıştır. Dönemlik kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak fiyatların değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Yeni BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 2.483.100 TL 

  • Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 2.713.000 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

  • BMW 320i Sedan Sport Line 3.581.900 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport 3.868.300 TL

BMW 3 Serisi Touring Fiyat Listesi

  • BMW 330i xDrive Touring M Sport 5.921.700 TL

Yeni BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport 4.274.000 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport 4.959.600 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport  6.504.000 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé M Sport Benzin 4.347.800 TL 

  • Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé Edition M Sport Benzin 5.071.200 TL

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

  • BMW 520i Sedan Luxury Line Mild Hybrid - Benzin 5.094.900 TL 

  • BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 5.317.800 TL 

  • BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 7.373.900 TL

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BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel 15.245.400 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M ExcellenceMild Hybrid - Dizel 15.980.600 TL

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW 8 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Coupé M Sport 15.565.300 TL

BMW 8 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Cabrio M Sport 16.158.800 TL

BMW 8 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport 15.989.900 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

  • BMW X1 sDrive20i X-Line Mild Hybrid - Benzin 3.511.800 TL

  • BMW X1 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin 3.594.500 TL

  • BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin 3.192.000 TL 

  • BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 3.309.700 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025
  • BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin 3.554.600 TL

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025
  • BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel 23.480.100 TL
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BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Şubat 2025
  • BMW Z4 sDrive30i M Sport 5.624.400 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni BMW M2 M Benzin 9.213.000 TL 

  • Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin 12.671.800 TL 

  • Yeni BMW M3 Touring M xDrive M Benzin 12.904.700 TL 

  • Yeni BMW i4 M50 M Elektrik 5.824.500 TL 

  • Yeni BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin 12.990.700 TL

  • Yeni BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin 13.271.100 TL 

  • Yeni BMW M5 M xDrive Sedan M Plug-in Hybrid 17.593.700 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Elektrik 7.098.000 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik 7.116.700 TL 

  • BMW M760e xDrive Sedan M Plug-in Hybrid 22.531.900 TL 

  • BMW i7 M70 M Elektrik 11.258.200 TL 

  • BMW M8 Competition Coupé xDrive M Benzin 21.598.000 TL 

  • BMW M8 Competition Cabrio xDrive M Benzin 22.684.500 TL 

  • BMW M8 Competition Gran Coupé xDrive M Benzin 21.802.700 TL 

  • BMW X1 M35i xDrive M Benzin 5.547.300 TL 

  • BMW X2 M35i xDrive M Benzin 5.611.500 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bG 3.922.800 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport  4.501.200 TL

  • Yeni BMW i4 M50 M 5.824.500 TL

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni BMW i5 eDrive40 Luxury Line 4.846.500 TL

  • Yeni BMW i5 eDrive40 M Sport 5.010.100 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 Luxury Line 5.530.200 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 M Sport 5.627.700 TL

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive M 7.098.000 TL 

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M 7.116.700 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Şubat 2025

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 9.931.800 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 10.277.900 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 11.258.200 TL

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BMW iX1 Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW iX1 Fiyat Listesi Şubat 2025
blog2.araba.com

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 2.702.800 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 2.896.200 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 2.944.400 TL

BMW iX2 Fiyat Listesi Şubat 2025

BMW iX2 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 2.706.200 TL 

  • BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 2.981.900 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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