BMW Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi BMW, 1900'lü yıllardan beri lüks ile konforu bir araya getiriyor. Markanın, 5 Şubat tarihinden itibaren geçerli güncel fiyatları ise internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Aşağıdaki fiyat listeleri, BMW tarafından belirlenen 'perakende satış azemi fiyat listesinden' alınmıştır. Dönemlik kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak fiyatların değişiklik gösterebileceğini unutmayın.