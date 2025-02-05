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Audi Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Audi Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 13:58

Alman otomobil üreticisi Audi, 2025 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Lüks ve konforu bir arada sunan otomobil devi yeni yılda yenilenen fiyatları ile dikkat çekti. Audi, Şubat ayında da otomobil tutkunlarının gözdesi olmaya hazır. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Şubat 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Audi, 5 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak anahtar teslim fiyatlarını yayınladı. Markanın popüler A3 serisi, Ocak ayında 2.270.740 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunulmuştu; bu ay ise 2.308.740 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar Audi tarafından belirlenmiştir, ancak kampanya veya seçtiğiniz ek özelliklere bağlı olarak değişiklik söz konusu olabilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi A3 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.308.740 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.753.571 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.426.028 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi A5 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 4.798.113 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 4.977.213 TL

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 4.680.103 TL

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 4.854.703 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi A6 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.600.073 TL

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.529.633 TL

  • A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic 6.202.173 TL

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Audi A6-e-tron Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi A6-e-tron Fiyat Listesi Şubat 2025

  • A6 Avant e-tron 5.083.526 TL 

  • A6 Sportback e-tron 4.969.286 TL

Audi A7 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi A7 Fiyat Listesi Şubat 2025
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 7.789.983 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi A8 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 20.343.324 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 17.027.140 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi Q2 Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.447.995 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi Q3 Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 3.176.023 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 3.454.275 TL

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Audi Q4-e-tron Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi Q4-e-tron Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Audi Q4 45 e-tron 3.686.035 TL

  • Audi Q4 Sportback 45 e-tron 3.802.963 TL

Audi Q5 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi Q5 Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI 6.095.433 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi Q7 Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 7.432.893 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Q6 e-tron 55 quattro 5.867.004 TL 

  • Q6 Sportback e-tron 6.003.364 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Şubat 2025

Audi Q8 Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 8.633.823 TL
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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