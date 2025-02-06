Volkswagen Fiyat Listesi Şubat 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Şubat ayı fiyat listelerini yayınladı. 1937 yılından beri lüks ve konforu bir araya getiren markanın güncellenen fiyatları bir kez daha otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Volkswagen'in Şubat ayı güncel fiyatları