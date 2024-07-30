Kylian Mbappe Fransa'dan Futbol Takımı Satın Alıyor!
Kylian Mbappe Fransa'dan Futbol Takımı Satın Alıyor!
Paris-Saint Germain'den bedelsiz ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Kylian Mbappe, ülkesi Fransa'dan kulüp satın almaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, Caen'in hisselerinin büyük bir bölümüne ortak olacak.
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Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e imza atarak kariyeri yeni bir sayfa açan Mbappe, büyük bir yatırım kararı aldı.
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Le Parisien'in haberine göre Fransız yıldız, Ligue 2'de yer alan Caen'in hisselerinin yüzde 80'ini 15 milyon euro bedelle satın alacak.
Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi ise film yapımcısı Pierre-Antoine Capton'da kalacak.
25 yaşındaki futbolcu, Caen altyapısında yetişmiş, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı.
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