Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Kylian Mbappe Fransa'dan Futbol Takımı Satın Alıyor!

Kylian Mbappe Fransa'dan Futbol Takımı Satın Alıyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 18:20

Paris-Saint Germain'den bedelsiz ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Kylian Mbappe, ülkesi Fransa'dan kulüp satın almaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, Caen'in hisselerinin büyük bir bölümüne ortak olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e imza atarak kariyeri yeni bir sayfa açan Mbappe, büyük bir yatırım kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e imza atarak kariyeri yeni bir sayfa açan Mbappe, büyük bir yatırım kararı aldı.

Le Parisien'in haberine göre Fransız yıldız, Ligue 2'de yer alan Caen'in hisselerinin yüzde 80'ini 15 milyon euro bedelle satın alacak.

Le Parisien'in haberine göre Fransız yıldız, Ligue 2'de yer alan Caen'in hisselerinin yüzde 80'ini 15 milyon euro bedelle satın alacak.

Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi ise film yapımcısı Pierre-Antoine Capton'da kalacak.

Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi ise film yapımcısı Pierre-Antoine Capton'da kalacak.

25 yaşındaki futbolcu, Caen altyapısında yetişmiş, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, Caen altyapısında yetişmiş, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın