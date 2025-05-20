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Kuzey Güney Konusu Nedir? Kuzey Güney Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kuzey Güney Konusu Nedir? Kuzey Güney Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kuzey Güney
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.05.2025 - 15:25

Bir döneme damga vuran, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Kuzey Güney yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Haliye Kuzey Güney konusu ve oyuncu kadrosu yıllar geçmesine rağmen merak edildi. Peki Kuzey Güney konusu ne? Kuzey Güney oyuncuları kim?

Gelin Kuzey Güney dizisine dair tüm detayları görelim...

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Kuzey Güney Dizisi Konusu

Kuzey Güney Dizisi Konusu

Kuzey Güney, çocukluklarını birlikte geçiren ancak karakterleri tamamen zıt olan iki kardeşin hikâyesini anlatır. Kuzey, asi ve dürtüsel bir yapıya sahipken; Güney, daha sakin, planlı ve hırslı bir karakterdir. İki kardeş, aynı kadına âşık olduklarında aralarındaki çatışma derinleşir. Aile içi baskılar, geçmişin izleri ve toplumsal sınıf farkları bu ikilemi daha da karmaşık hale getirir. Kuzey’in bir suçu üstlenip hapse girmesiyle başlayan süreç, yıllar sonra geri döndüğünde tüm dengeleri sarsar.

Kuzey Güney Dizisi Oyuncuları

Kuzey Güney Dizisi Oyuncuları
image.teve2.com.tr

  • Kıvanç Tatlıtuğ – Kuzey Tekinoğlu

  • Buğra Gülsoy – Güney Tekinoğlu

  • Öykü Karayel – Cemre Çayak

  • Bade İşçil – Banu Sinaner

  • Merve Boluğur – Zeynep Çiçek

  • Hazar Ergüçlü – Simay Canaş

  • Rıza Kocaoğlu – Ali Güntan

  • Mustafa Avkıran – Sami Tekinoğlu

  • Semra Dinçer – Handan Tekinoğlu

  • Zerrin Tekindor – Gülten Çayak

Kuzey Güney Bölümler ve Sezonlar

Kuzey Güney Bölümler ve Sezonlar

Kuzey Güney dizisi, ilk bölümüyle 7 Eylül 2011'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. İki sezon boyunca devam eden yapım, 26 Haziran 2013’te final yaparak ekran macerasını tamamladı. Toplamda 80 bölüm süren dizi, yayın hayatı boyunca dramatik anlatımı ve karakter çatışmalarıyla dikkat çekti.

Kuzey Güney Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kuzey Güney Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kuzey Güney dizisi Kanal D ekranlarında yayınlandı. Kuzey Güney'in tüm bölümleri Kanal D web sitesi ve YouTube kanalında izlenebilir.

Kuzey Güney İzlenme Oranları ve Reytingler

Kuzey Güney İzlenme Oranları ve Reytingler

Kuzey Güney dizisi, 2011–2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlandı ve yayınlandığı dönemde reytinglerde dikkat çekici bir performans sergiledi. Dizi, özellikle AB grubunda güçlü bir izlenme oranı elde etti ve zaman zaman kendi gününde birinciliğe yükseldi. Ancak, 'Muhteşem Yüzyıl' gibi güçlü rakiplerle aynı gün yayınlanması, reytinglerde dalgalanmalara neden oldu.

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Kuzey Güney Eleştiri ve Ödüller

Kuzey Güney Eleştiri ve Ödüller

  • 2011 Galatasaray Üniversitesi

  • - Yılın Dizisi: Kuzey Güney

  • - En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ

  • 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

  • - En Sevilen Dizi Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ

  • 2012 Altın Kelebek Ödülleri

  • - En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ

  • - En İyi Senaryo: Ece Yörenç & Melek Gençoğlu

  • 2012 İzmir Ekonomi Üniversitesi

  • - Yılın Dizisi: Kuzey Güney

  • 2012 İstanbul Kültür Üniversitesi

  • - En İyi Dizi Tema Müziği: Toygar Işıklı

  • 2012 Darüşşafaka Derneği

  • - En İyi Dizi Oyuncusu: Buğra Gülsoy

  • 2012 Türkiye Öğrenci Konseyi

  • - En İyi Dizi Tema Müziği: Toygar Işıklı

  • 2012 4. Antalya Televizyon Ödülleri

  • - Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu - Drama: Zerrin Tekindor

  • 2013 İstanbul Kültür Üniversitesi

  • - En İyi Dizi: Kuzey Güney

  • 2013 Yeditepe Üniversitesi

  • - En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ

Kuzey Güney Benzeri Diziler

Kuzey Güney Benzeri Diziler

Kuzey Güney Nerede Çekildi?

Kuzey Güney Nerede Çekildi?

Kuzey Güney dizisi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir. Dizideki önemli mekanların yer aldığı semtler arasında Üsküdar, Beykoz ve Sarıyer bulunmaktadır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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