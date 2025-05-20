Kuzey Güney Konusu Nedir? Kuzey Güney Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kuzey Güney, çocukluklarını birlikte geçiren ancak karakterleri tamamen zıt olan iki kardeşin hikâyesini anlatır. Kuzey, asi ve dürtüsel bir yapıya sahipken; Güney, daha sakin, planlı ve hırslı bir karakterdir. İki kardeş, aynı kadına âşık olduklarında aralarındaki çatışma derinleşir. Aile içi baskılar, geçmişin izleri ve toplumsal sınıf farkları bu ikilemi daha da karmaşık hale getirir. Kuzey’in bir suçu üstlenip hapse girmesiyle başlayan süreç, yıllar sonra geri döndüğünde tüm dengeleri sarsar.