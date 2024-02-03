Kurtlar Vadisi Dizisine Ev Sahipliği Yapan Tarihi Kıraathanede Yangın Paniği
Kurtlar Vadisi Dizisine Ev Sahipliği Yapan Tarihi Kıraathanede Yangın Paniği
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İstanbul Maltepe'de, Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan ve Kurtlar Vadisi dizisine ev sahipliği yapmış olan tarihi bir kıraathanenin çatısında çıkan yangın, ciddi hasara neden oldu.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 2 katlı bir iş yerinin çatısında alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri, hızla olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Ancak müdahale sırasında binanın çatısında çökme meydana geldi.
Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, binada büyük çapta hasar meydana geldiği bildirildi.
İş yerinin bitişiğinde bulunan bir diğer iş yeri sahibi Abdurrahman Bozkurt, "Yangının neden çıktığını bilmiyorum, yangın asmalı kahvehaneden çıktı. Benim iş yerimle alakalı olan bir şey değil. Kurtlar Vadisi dizisinde kullanılan kahvehane burası" dedi.
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Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangının tam olarak nasıl başladığı henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri, olayın detaylı bir şekilde incelenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kıraathane, Kurtlar Vadisi dizisinin 43. bölümünde yer alan ‘Cerrahpaşa kahvehane baskını’ sahnesine ev sahipliği yapmıştı.
Olayın görüntüleri;
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