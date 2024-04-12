Konu Sağlıklı Olmak Olunca İnsanların En Yanlış Anladıkları 15 Popüler İnanç
Konu Sağlıklı Olmak Olunca İnsanların En Yanlış Anladıkları 15 Popüler İnanç
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde sağlıklı bir yaşam hakkında birçok farklı tavsiye ve teori dönüyor. Peki, gerçekten sağlıklı bir yaşam sürdürmek neredeyse her gün duyduğumuz tavsiyelerle mümkün mü? Gelin, en yanlış anlaşılan tavsiyelere bakalım.
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1. "Diyet yapıyor olman direkt sağlıklı olduğun anlamına gelmiyor..."
2. "Onca yıl fiziksel iş yaptıktan sonra anladığım bir şey varsa, o da birçok insanın spor hakkında hiçbir fikri olmadığıdır."
3. "Yüksek kolestrolün olması için sadece kilolu olman gerektiği düşüncesi..."
4. "Dinlenme günleri sadece boşuna harcadığınız günler değil."
5. "İki kilometrelik bir koşuyla 2 bin kalorilik bu yemeği kolayca yakarım..."
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6. "Ter=daha çok kilo kaybı."
7. "Daha önce hiç spora gitmemiş olsan bile ünlüler için hazırlanmış sıkı çalışma rutinlerinin kendinde işe yarayacağını düşünmek."
8. "'Detox' içecekleri ile vücudunu 'temizlemen' gerektiği düşüncesi."
9. "Yüzmeden önce yemek yediysen 30 dakika beklemen gerektiği düşüncesi."
10. "Sırf birisi zayıf diye sağlıklı olmuyor."
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11. "İçerisinde yağ bulunan et gibi ürünleri yemek sizin için sağlıksız değil."
12. "Kardiyonun kas gelişimi için zararlı olması."
13. "Gün içerisinde en az 2 litre su tüketmeniz gerektiği düşüncesi."
14. "Koşmanın dizleri için kötü olduğunu düşünenler de var."
15. "İnternetteki sporcular gibi gözükebileceğiniz düşüncesi."
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