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Konu Sağlıklı Olmak Olunca İnsanların En Yanlış Anladıkları 15 Popüler İnanç

Konu Sağlıklı Olmak Olunca İnsanların En Yanlış Anladıkları 15 Popüler İnanç

Aden
Aden - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 09:02

Günümüzde sağlıklı bir yaşam hakkında birçok farklı tavsiye ve teori dönüyor. Peki, gerçekten sağlıklı bir yaşam sürdürmek neredeyse her gün duyduğumuz tavsiyelerle mümkün mü? Gelin, en yanlış anlaşılan tavsiyelere bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Diyet yapıyor olman direkt sağlıklı olduğun anlamına gelmiyor..."

2. "Onca yıl fiziksel iş yaptıktan sonra anladığım bir şey varsa, o da birçok insanın spor hakkında hiçbir fikri olmadığıdır."

2. "Onca yıl fiziksel iş yaptıktan sonra anladığım bir şey varsa, o da birçok insanın spor hakkında hiçbir fikri olmadığıdır."

'Çalıştıktan sonra kaslarının ağrımasının normal olduğunu bile bilmiyorlar...'

3. "Yüksek kolestrolün olması için sadece kilolu olman gerektiği düşüncesi..."

'Hayatım boyunca tanıdığım en sağlıklı kadın sadece 55 kilo olan annemdi ama buna rağmen yüksek kelostrolü vardı.'

4. "Dinlenme günleri sadece boşuna harcadığınız günler değil."

4. "Dinlenme günleri sadece boşuna harcadığınız günler değil."

'O günlerde çok çalışan kaslarınıza kendilerini toplamak için bir şans tanıyorsunuz. Oldukça önemli ve faydalı bir gün.'

5. "İki kilometrelik bir koşuyla 2 bin kalorilik bu yemeği kolayca yakarım..."

'Yanlış!'

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6. "Ter=daha çok kilo kaybı."

'Öyle bir dünya yok ne yazık ki... Terlediğinizde sadece su kütlesini veriyorsunuz ve gerçek anlamda bir kilo kaybı gerçekleşmiyor.'

7. "Daha önce hiç spora gitmemiş olsan bile ünlüler için hazırlanmış sıkı çalışma rutinlerinin kendinde işe yarayacağını düşünmek."

7. "Daha önce hiç spora gitmemiş olsan bile ünlüler için hazırlanmış sıkı çalışma rutinlerinin kendinde işe yarayacağını düşünmek."

'O adamın yaptıkları ve yediklerini yapabileceğini düşünmek yerine küçük adımlarla başlamak çok daha iyi olacaktır.'

8. "'Detox' içecekleri ile vücudunu 'temizlemen' gerektiği düşüncesi."

8. "'Detox' içecekleri ile vücudunu 'temizlemen' gerektiği düşüncesi."

'Vücudun kendini temizleyebiliyor ve içtiğin smoothie'nin hiçbir faydası yok.'

9. "Yüzmeden önce yemek yediysen 30 dakika beklemen gerektiği düşüncesi."

'Öyle bir şey yok...'

10. "Sırf birisi zayıf diye sağlıklı olmuyor."

'Alışkanlıkları ve yaşama şekilleri çok daha önemli.'

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11. "İçerisinde yağ bulunan et gibi ürünleri yemek sizin için sağlıksız değil."

11. "İçerisinde yağ bulunan et gibi ürünleri yemek sizin için sağlıksız değil."

'Eğer sebze, meyve ve diğer besin türleriyle beraber dengeli bir şekilde yiyorsanız tam ihtiyacınız olanı yapıyorsunuz demektir.

12. "Kardiyonun kas gelişimi için zararlı olması."

12. "Kardiyonun kas gelişimi için zararlı olması."

'Ne yazık ki bu da oldukça yanlış bir düşünce. Kalori yakmanızı sağladığı gibi kas gelişimine de katkısı olacaktır.'

13. "Gün içerisinde en az 2 litre su tüketmeniz gerektiği düşüncesi."

13. "Gün içerisinde en az 2 litre su tüketmeniz gerektiği düşüncesi."

'Bazı insanlar için 1.5 litre yeterli olabilir, bazıları içinse 3 litre. Kesinlikle kişiden kişiye oldukça farklı.'

14. "Koşmanın dizleri için kötü olduğunu düşünenler de var."

14. "Koşmanın dizleri için kötü olduğunu düşünenler de var."

'Eğer çoktan diz sorununuz varsa koşmak kötüleştirebilir ama kendisi düşünüldüğünde koşmanın aslında dizlerinize bir zararı yok.'

15. "İnternetteki sporcular gibi gözükebileceğiniz düşüncesi."

'Hayallerinizi bozuyor olacağım ama o insanların birçoğu steroid kullanıyor...'

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