Komplo Teorilerine Neden Olan ve Irkçı Saldırıya Maruz Kalan Siyahi Çocuğun Ailesi Konuştu
Komplo Teorilerine Neden Olan ve Irkçı Saldırıya Maruz Kalan Siyahi Çocuğun Ailesi Konuştu
Her ülkenin kendince yıllardır kutladığı milli bayramları, günleri var. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diğerlerinden bir açıdan bakıldığında daha özel. Çünkü Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş bir bayram... Ancak geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nun yanında poz veren siyahi çocuk pek çok komplo teorisi üretilmesine neden oldu. Peki elinde bayrakla İmamoğlu'nun yanına gelen çocuk kimmiş? Ailesinden dinleyelim.
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23 Nisan sadece Türk değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram...
İstanbul'da yapılan kutlamalarda da Ekrem İmamoğlu çocuklarla poz vermeyi tercih etti. En çok dikkat çekeni ise elinde Atatürklü bayrakla koştura koştura gelen siyahi çocuktu.
Ancak sosyal medya alemi "bu işin içinde bir iş" aradı.
Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine yorup buradan Batı'ya mesaj verildiğini öne süren oldu.
Göçmen meselesine bağlayan oldu.
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Çocuğa ırkçı ifadeler ve hakaretler kullanıldı.
Ekrem İmamoğlu bu fotoğraf nedeniyle çok tepki aldı.
Twitter'da durumu anlatmaya çalışan çocuğun babasına da ırkçı ifadelerle saldırıldı.
OdaTV'nin haberine göre Efe'nin babası Emre Ercan tercüman olarak gittiği Gine'de eşi Safiatou Diallo ile tanıştı. 11 yıl önce Türkiye'ye yerleşen ailenin oğulları Efe ise Türkiye'de doğdu. Hatta Türk vatandaşı olan annesi son yerel seçimlerde de oy kullandı..
Tabii ortada ne komplo teorisi vardı ne de ırkçı hezeyanları canlandıracak bir provokasyon. Yine OdaTV'nin haberine göre durum şöyle 👇
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Babaanne, İmamoğlu’nun yanına gelerek torununu tanıştırdı. Heyecanından, bayram coşkusundan söz etti. Efe heyecanına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ortak etti.
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