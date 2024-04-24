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Komplo Teorilerine Neden Olan ve Irkçı Saldırıya Maruz Kalan Siyahi Çocuğun Ailesi Konuştu

Komplo Teorilerine Neden Olan ve Irkçı Saldırıya Maruz Kalan Siyahi Çocuğun Ailesi Konuştu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.04.2024 - 11:39 Son Güncelleme: 24.04.2024 - 11:44

Her ülkenin kendince yıllardır kutladığı milli bayramları, günleri var. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diğerlerinden bir açıdan bakıldığında daha özel. Çünkü Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş bir bayram... Ancak geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nun yanında poz veren siyahi çocuk pek çok komplo teorisi üretilmesine neden oldu. Peki elinde bayrakla İmamoğlu'nun yanına gelen çocuk kimmiş? Ailesinden dinleyelim.

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23 Nisan sadece Türk değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram...

23 Nisan sadece Türk değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram...

İstanbul'da yapılan kutlamalarda da Ekrem İmamoğlu çocuklarla poz vermeyi tercih etti. En çok dikkat çekeni ise elinde Atatürklü bayrakla koştura koştura gelen siyahi çocuktu.

İstanbul'da yapılan kutlamalarda da Ekrem İmamoğlu çocuklarla poz vermeyi tercih etti. En çok dikkat çekeni ise elinde Atatürklü bayrakla koştura koştura gelen siyahi çocuktu.

Ancak sosyal medya alemi "bu işin içinde bir iş" aradı.

Ancak sosyal medya alemi "bu işin içinde bir iş" aradı.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine yorup buradan Batı'ya mesaj verildiğini öne süren oldu.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine yorup buradan Batı'ya mesaj verildiğini öne süren oldu.

Göçmen meselesine bağlayan oldu.

Göçmen meselesine bağlayan oldu.
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Çocuğa ırkçı ifadeler ve hakaretler kullanıldı.

Çocuğa ırkçı ifadeler ve hakaretler kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu bu fotoğraf nedeniyle çok tepki aldı.

Ekrem İmamoğlu bu fotoğraf nedeniyle çok tepki aldı.

Twitter'da durumu anlatmaya çalışan çocuğun babasına da ırkçı ifadelerle saldırıldı.

Twitter'da durumu anlatmaya çalışan çocuğun babasına da ırkçı ifadelerle saldırıldı.

OdaTV'nin haberine göre Efe'nin babası Emre Ercan tercüman olarak gittiği Gine'de eşi Safiatou Diallo ile tanıştı. 11 yıl önce Türkiye'ye yerleşen ailenin oğulları Efe ise Türkiye'de doğdu. Hatta Türk vatandaşı olan annesi son yerel seçimlerde de oy kullandı..

OdaTV'nin haberine göre Efe'nin babası Emre Ercan tercüman olarak gittiği Gine'de eşi Safiatou Diallo ile tanıştı. 11 yıl önce Türkiye'ye yerleşen ailenin oğulları Efe ise Türkiye'de doğdu. Hatta Türk vatandaşı olan annesi son yerel seçimlerde de oy kullandı..

Tabii ortada ne komplo teorisi vardı ne de ırkçı hezeyanları canlandıracak bir provokasyon. Yine OdaTV'nin haberine göre durum şöyle 👇

Tabii ortada ne komplo teorisi vardı ne de ırkçı hezeyanları canlandıracak bir provokasyon. Yine OdaTV'nin haberine göre durum şöyle 👇

'8 yaşındaki Efe Ercan'ın babası Türk annesi Gineli. Beyoğlu'nda yaşayan Efe ailesiyle kutlamaya katılmak istiyordu. Bir hevesle koşa koşa soluğu en yakın kutlama alanı olan Taksim Cumhuriyet Meydanı'nda aldı. 'Ajan' ilan edilen babaannesiyle Atatürk anıtı önündeki resmi kutlama programına katılmak istedi.

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Babaanne, İmamoğlu’nun yanına gelerek torununu tanıştırdı. Heyecanından, bayram coşkusundan söz etti. Efe heyecanına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ortak etti.

Babaanne, İmamoğlu’nun yanına gelerek torununu tanıştırdı. Heyecanından, bayram coşkusundan söz etti. Efe heyecanına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ortak etti.

‘Başka nerede kutlama var’ diye sordu. Başkandan Üsküdar’da yanıtını alınca Babaannesine Üsküdar’a da gidelim diye ısrar etti. Taksim’deki kutlamanın ardından gazetecilere açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Efe ile tanışmasından söz ederek, “Az önce bir evladımız yanımıza geldi. Annesi Afrikalı, babası Türk olan bir çocuğumuz ve bizim çocuğumuz. Ve onun fikri hür, vicdanı hür yetişmesi için bize bir çocuk emanet edilmiş. Onun için 86 milyon insanımızın, coşkuyla ve gururla kutlaması gereken bir bayramdır 23 Nisan. Milletimize emanettir. Milletimizin her ferdine emanettir. Siyaset vesaire, her şey bir kenara; milletimizin bir arada olma, bir olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum ve burada, bu güzel anıtın önünde coşkuyla, duyguyla, yüksek duyguyla ve sorumluluk duygusuyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum.” dedi.'

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