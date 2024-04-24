Komplo Teorilerine Neden Olan ve Irkçı Saldırıya Maruz Kalan Siyahi Çocuğun Ailesi Konuştu

‘Başka nerede kutlama var’ diye sordu. Başkandan Üsküdar’da yanıtını alınca Babaannesine Üsküdar’a da gidelim diye ısrar etti. Taksim’deki kutlamanın ardından gazetecilere açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Efe ile tanışmasından söz ederek, “Az önce bir evladımız yanımıza geldi. Annesi Afrikalı, babası Türk olan bir çocuğumuz ve bizim çocuğumuz. Ve onun fikri hür, vicdanı hür yetişmesi için bize bir çocuk emanet edilmiş. Onun için 86 milyon insanımızın, coşkuyla ve gururla kutlaması gereken bir bayramdır 23 Nisan. Milletimize emanettir. Milletimizin her ferdine emanettir. Siyaset vesaire, her şey bir kenara; milletimizin bir arada olma, bir olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum ve burada, bu güzel anıtın önünde coşkuyla, duyguyla, yüksek duyguyla ve sorumluluk duygusuyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum.” dedi.'