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Koleksiyon Yapma Tutkusu Olanlara Özel 9 Plak Önerisi

etiket Koleksiyon Yapma Tutkusu Olanlara Özel 9 Plak Önerisi

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 17:27

Müzik tutkunuysanız o zaman plaklara da ilgi gösteriyorsunuzdur. Plak koleksiyonunuzdaki eksikleri tamamlamak istiyorsanız sizi içeriğe alalım! 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Yabancı Sanatçı ve Grup Plakları

1. Yabancı Sanatçı ve Grup Plakları

Rolling Stones'un Hyde Park Live albümünün plağı, hayranlarının bayılacağı bir ürün. İster kendiniz için isterseniz bir sevdiğinize hediye olarak alabileceğiniz plak biraz solsa da hala çok iyi durumda!

Plak koleksiyonunuzu genişletmek için tıklayabilirsiniz.

2. Japonya'daki Modanna Plakları

2. Japonya'daki Modanna Plakları

Plak koleksiyonu yanında bir de Madonna hayranıysanız Like A Virgin albüm plağı sizi çok mutlu edecek. Hem sevdiğiniz bir şarkıcının plağını alacak hem de plak koleksiyonunuzu genişletmiş olacaksınız. 

Plak seven bir arkadaşınıza da hediye edebileceğiniz plak için tıklayın.

3. Japonya'daki Miles Davis Plakları

3. Japonya'daki Miles Davis Plakları

Amerikan caz sanatçısı Miles Davis, caz severlerin plaklarını topladıklarından. Koleksiyonunuzda hala plağı yoksa çok şey kaçırıyor olabilirsiniz. 

Tüm zamanların en iyisi olarak görülen Miles Davis plağı hala koleksiyonunuzda yoksa hemen eklemek için tıklayabilirsiniz.

4. Japon Müzik Plakları-Mariya Takeuchi

4. Japon Müzik Plakları-Mariya Takeuchi

Japon şarkısı Mariya Takeuchi'nin Portrait albümü çok sevilen şarkılara sahip.  1981 yılında çıkan albümün bir plağının koleksiyonunuzda olmasını istemez misiniz? Başarılı sanatçının en sevdiğiniz şarkılarını plaktan dinlemenin keyfi paha biçilemez.

Bu plağı satın almak için tıklayın.

5. Anime Müzik Plakları-Dragon Ball

5. Anime Müzik Plakları-Dragon Ball

Anime sevenlerin kaçırmaması gereken bu plak Dragon Ball'un şarkılarından oluşuyor. En sevdiğiniz animenin plağı sizde hala yoksa hemen sepete atmanız gerekir. Dragon Ball seven bir arkadaşınıza da hediye olarak verebileceğiniz plağı satın almak için tıklayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ghibli Film Müzik Plakları

6. Ghibli Film Müzik Plakları

Rüzgarlı Vadi animesinin şarkılarının yer aldığı plak senfoni sürümü. Mangadan uyarlanan film 1984 yapımı. Miyazaki'nin mangasından uyarlanan filmi seviyorsanız plağını kaçırmamalısınız.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

7. Oyun Müzik Plakları-Final Fantasy

7. Oyun Müzik Plakları-Final Fantasy

Heroes and Villains serisinin seçilmiş parçalarından oluşan plakta 4 kayıt var. Bu seriyi seviyorsanız bu plak kaçmaz. Bu video oyunu serisinin müzikleri hoşunuza gidiyor ve bir plak aşığıysanız o zaman bu plağı hemen sepete atın!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

8. Bill Evans Plakları

8. Bill Evans Plakları

Bill Evans'ın en iyilerinin olduğu plak her caz severin koleksiyonunda yer almalı. Hala caz piyanistlerini etkileyen tarza sahip Evans'ın plağı yoksa çok şey kaçırıyorsunuz demektir. 

Evans'ın eserlerini beğeniyorsanız tıklayabilirsiniz.

9. En Popüler Plaklar- Billy Joel

9. En Popüler Plaklar- Billy Joel

Amerikalı şarkıcı Billy Joel'in en iyi hitlerinin olduğu plak, plak koleksiyonu yapanların mutlaka alması gereken bir ürün. Eksiksiz bu koleksiyonda sevdiğiniz parçalar olduğuna eminiz. Kronolojik sıraya göre şarkıların olduğu plak 2 diskten oluşuyor. 

Bu plak için tıklayın.

Daha fazla plak için buraya tıklayabilirsiniz.

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