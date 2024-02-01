Kocaeli'deki Rehine Krizi Saatlerdir Devam Ediyor: İçeride Doğum Günü Kutladılar!
Kocaeli'deki Rehine Krizi Saatlerdir Devam Ediyor: İçeride Doğum Günü Kutladılar!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firmasının fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Fabrikada çalışanları rehin alan şahsın sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve rehinelerden birinin doğum gününün kutlandığı ortaya çıktı. Ayrıca rehinelerden birinin ailesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasının görüntüleri de ortaya çıktı.
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Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ABD firmasına ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.
Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şahıs, üstünde bomba olduğunu da öne sürdü. Öte yandan, şahsın fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Rehine krizinin yaşandığı fabrikadan yeni görüntüler geldi. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi.
Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı.
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Saldırganlardan birinin alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu tespit edildi. İbrahim Y.'nin sosyal medya paylaşımında ise, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" dediği ortaya çıktı.
Kocaeli Gebze’de rehin alınanlardan birinin, yakınlarının bulunduğu Whatsapp grubuna yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Kadın rehinenin gruba, “Sizi çok seviyorum. Kurtarın bizi artık. İyi değilim, korkuyorum. Şarjım az. Sınır kapısı açılsın istiyor. Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız” dediği görüldü. Aile üyelerinin de kadına iyi dileklerde bulunarak teskin etmeye çalıştığı görüldü.
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