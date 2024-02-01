Kocaeli'deki Rehine Krizi Saatlerdir Devam Ediyor: İçeride Doğum Günü Kutladılar!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firmasının fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Fabrikada çalışanları rehin alan şahsın sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve rehinelerden birinin doğum gününün kutlandığı ortaya çıktı. Ayrıca rehinelerden birinin ailesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasının görüntüleri de ortaya çıktı.