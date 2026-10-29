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Kızılcık Şerbeti'ne Gelişi İptal Edilen Laçin Ceylan Emniyet Müdürü Hala Olarak Ekrana Çıktı

Kızılcık Şerbeti'ne Gelişi İptal Edilen Laçin Ceylan Emniyet Müdürü Hala Olarak Ekrana Çıktı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 08:22
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Kızılcık Şerbeti’nin 145. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Nursema’nın ailesine kavuştuğu bölümde Laçin Ceylan da Kıvılcım’ın halası Belgin olarak ilk kez ekrana çıkıyor. Yazın diziye gelişi son anda iptal edilen usta oyuncunun canlandırdığı Belgin, 3. sınıf emniyet müdürü. Hala, daha ilk sahnesinde Çimen’e yaklaşan Emir’i tehdit ediyor.

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Kıvılcım'ın halası Belgin, 3. sınıf emniyet müdürü olarak hikâyeye girdi ve ilk iş Emir'i tehdit etti.

Kıvılcım'ın halası Belgin, 3. sınıf emniyet müdürü olarak hikâyeye girdi ve ilk iş Emir'i tehdit etti.

Show TV'nin 28 Ekim'de yayınladığı 3. fragmanın en dikkat çekici anı, Laçin Ceylan'ın canlandırdığı Belgin Hala'nın ilk görüntüsü oldu. Fragmanda Kıvılcım, Emir'i Çimen'den uzak durması için sert bir dille uyarıyor. Tartışma büyürken Kıvılcım'ın halası Belgin de olaya dahil oluyor.

Ancak Belgin sıradan bir hala değil. 3. sınıf emniyet müdürü olan Belgin'in Emir'e yönelttiği tehdit, izleyicilerin gözünden kaçmadı. İzmir'den İstanbul'a gelen hala, daha ilk sahnesinde Çimen'e yaklaşan Emir'i hedef aldı. Üstelik Emir'in tek derdi Belgin değil. 2. fragmanda Salkım'ın da Emir'i Çimen'den uzak tutmaya çalıştığı görülmüştü.

Laçin Ceylan temmuzda Devrim rolüyle kadroda anılmış, senaryo değişince tek sahne çekmeden kapıdan dönmüştü.

Laçin Ceylan temmuzda Devrim rolüyle kadroda anılmış, senaryo değişince tek sahne çekmeden kapıdan dönmüştü.

Laçin Ceylan'ın Kızılcık Şerbeti yolculuğu aslında yazın başlamıştı. Usta oyuncunun adı temmuz ayında beşinci sezon kadrosunda, Kıvılcım'ın halası Devrim rolüyle geçmişti. Fakat sezon öncesi senaryoda yapılan kapsamlı revizyonla bu karakterden vazgeçildi.

Senaryo ekibinin değişmesiyle tablo bir kez daha değişti. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerine gelen yeni ekip, Ceylan'ı bu kez Belgin adıyla yine bir hala rolünde kadroya kattı. Camdaki Kız'ın Pervin'i olarak hafızalara kazınan oyuncu, Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili gibi yapımlarla tanınıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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