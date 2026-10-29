Kızılcık Şerbeti'ne Gelişi İptal Edilen Laçin Ceylan Emniyet Müdürü Hala Olarak Ekrana Çıktı

Show TV'nin 28 Ekim'de yayınladığı 3. fragmanın en dikkat çekici anı, Laçin Ceylan'ın canlandırdığı Belgin Hala'nın ilk görüntüsü oldu. Fragmanda Kıvılcım, Emir'i Çimen'den uzak durması için sert bir dille uyarıyor. Tartışma büyürken Kıvılcım'ın halası Belgin de olaya dahil oluyor.

Ancak Belgin sıradan bir hala değil. 3. sınıf emniyet müdürü olan Belgin'in Emir'e yönelttiği tehdit, izleyicilerin gözünden kaçmadı. İzmir'den İstanbul'a gelen hala, daha ilk sahnesinde Çimen'e yaklaşan Emir'i hedef aldı. Üstelik Emir'in tek derdi Belgin değil. 2. fragmanda Salkım'ın da Emir'i Çimen'den uzak tutmaya çalıştığı görülmüştü.