Kızılcık Şerbeti'ne Gelişi İptal Edilen Laçin Ceylan Emniyet Müdürü Hala Olarak Ekrana Çıktı
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Kızılcık Şerbeti’nin 145. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Nursema’nın ailesine kavuştuğu bölümde Laçin Ceylan da Kıvılcım’ın halası Belgin olarak ilk kez ekrana çıkıyor. Yazın diziye gelişi son anda iptal edilen usta oyuncunun canlandırdığı Belgin, 3. sınıf emniyet müdürü. Hala, daha ilk sahnesinde Çimen’e yaklaşan Emir’i tehdit ediyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kıvılcım'ın halası Belgin, 3. sınıf emniyet müdürü olarak hikâyeye girdi ve ilk iş Emir'i tehdit etti.
Laçin Ceylan temmuzda Devrim rolüyle kadroda anılmış, senaryo değişince tek sahne çekmeden kapıdan dönmüştü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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