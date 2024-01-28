Kışın Cilt Problemi Yaşamamak İçin Denemen Gereken Şeyi Söylüyoruz!
Kışın Cilt Problemi Yaşamamak İçin Denemen Gereken Şeyi Söylüyoruz!
Kışın soğuk günlerinde cildimiz bu soğukluktan kötü etkilenebilir... Peki ya senin cilt problemi yaşamamak için denemen gereken şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cildin genel olarak yağlı mı, kuru mu yoksa karma bir yapıda mı?
2. T bölgende (alın, burun, çene) genellikle yağlanma oluyor mu?
3. Cildin genel olarak hassas bir yapıda mı?
4. Kış aylarında cildinde kuruluk, çatlaklar veya pul pul dökülme gibi sorunlar yaşıyor musun?
5. Soğuk hava nedeniyle cildinde kızarıklık veya tahriş oluyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kış aylarında cilt bakım rutininde değişiklik yapıyor musun?
7. Yeterince su içtiğini söyleyebilir misin?
8. Kış aylarında beslenme alışkanlıklarında değişiklik oluyor mu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın