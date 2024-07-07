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Kırkpınar'da Altın Kemer Yusuf Can Zeybek'in Oldu! Bakan Bak'tan Başpehlivana Tebrik Mesajı!

Kırkpınar'da Altın Kemer Yusuf Can Zeybek'in Oldu! Bakan Bak'tan Başpehlivana Tebrik Mesajı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 20:56 Son Güncelleme: 07.07.2024 - 21:05

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu. Edirne'nin Sarayiçi meydanında gerçekleşen 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek, gösterdiği üstün performansla Başpehlivan oldu.

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Tarihi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek, üst üste ikinci kez başpehlivan unvanını kazandı.

Tarihi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek, üst üste ikinci kez başpehlivan unvanını kazandı.

Maçın 20. dakikasında Mustafa Taş'a pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi.

Maçın 20. dakikasında Mustafa Taş'a pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi.

Zeybek, heyecan dolu final müsabakasının 50. dakikasında Taş'ı mağlup ederek Türkiye Başpehlivanı oldu.

Zeybek, heyecan dolu final müsabakasının 50. dakikasında Taş'ı mağlup ederek Türkiye Başpehlivanı oldu.

pasif güreştiği için birinci ihtarı verildi

Sevinç anı kameralara böyle yansıdı👇

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da altın kemer kazanan Yusuf Can Zeybek için bir tebrik mesajı yayınladı👇

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da altın kemer kazanan Yusuf Can Zeybek için bir tebrik mesajı yayınladı👇

“Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş’ı yenerek bu yıl da altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek’i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkarak mücadele eden tüm pehlivanlarımıza da tarihi mirasımızın yaşatılmasına sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.’’

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