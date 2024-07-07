Kırkpınar'da Altın Kemer Yusuf Can Zeybek'in Oldu! Bakan Bak'tan Başpehlivana Tebrik Mesajı!
Kırkpınar'da Altın Kemer Yusuf Can Zeybek'in Oldu! Bakan Bak'tan Başpehlivana Tebrik Mesajı!
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu. Edirne'nin Sarayiçi meydanında gerçekleşen 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek, gösterdiği üstün performansla Başpehlivan oldu.
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Tarihi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek, üst üste ikinci kez başpehlivan unvanını kazandı.
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Maçın 20. dakikasında Mustafa Taş'a pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi.
Zeybek, heyecan dolu final müsabakasının 50. dakikasında Taş'ı mağlup ederek Türkiye Başpehlivanı oldu.
Sevinç anı kameralara böyle yansıdı👇
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da altın kemer kazanan Yusuf Can Zeybek için bir tebrik mesajı yayınladı👇
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