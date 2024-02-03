Kendinizi Dünyadan Soyutlayarak İçsel Yalnızlığı Keşfedebileceğiniz Hepsi Birbirinden Güzel Filmler
Kendinizi Dünyadan Soyutlayarak İçsel Yalnızlığı Keşfedebileceğiniz Hepsi Birbirinden Güzel Filmler
Bugün sizin için biraz derinlere dalıp duygusal denizlerde yüzüyoruz. Kendinizi kalabalıklar içinde bile yalnız hissettiğiniz oluyorsa hazırladığımız bu film listesi tam da size göre. İçsel yalnızlığınızı dış dünyadan soyutlayıp sizi kendinize döndürecek filmleri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Matthias & Maxime, 2019
19. Right Now, Wrong Then, 2015
18. Lars and the Real Girl, 2007
17. Punch-Drunk Love, 2002
16. I Stand Alone, 1998
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15. What Time Is It There, 2001
14. Frances Ha, 2012
13. Pain and Glory, 2019
12. All About Lily Chou-Chou, 2001
11. Mysterious Skin, 2004
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10. Moving, 1993
9. Lost in Translation, 2003
8. A City of Sadness, 1989
7. Manchester by the Sea, 2016
6. Drive, 2011
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5. Chungking Express, 1994
4. Love Exposure, 2008
3. Three Colours: Red, 1994
2. Yi Yi, 2000
1. In the Mood for Love, 2000
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