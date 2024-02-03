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Kendinizi Dünyadan Soyutlayarak İçsel Yalnızlığı Keşfedebileceğiniz Hepsi Birbirinden Güzel Filmler

Kendinizi Dünyadan Soyutlayarak İçsel Yalnızlığı Keşfedebileceğiniz Hepsi Birbirinden Güzel Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 16:01

Bugün sizin için biraz derinlere dalıp duygusal denizlerde yüzüyoruz. Kendinizi kalabalıklar içinde bile yalnız hissettiğiniz oluyorsa hazırladığımız bu film listesi tam da size göre. İçsel yalnızlığınızı dış dünyadan soyutlayıp sizi kendinize döndürecek filmleri bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Matthias & Maxime, 2019

20. Matthias & Maxime, 2019

IMDb: 6.8 

Özet: Matthias ile Maxime, çocukluktan beri bir arada olan iki yakın arkadaştır. Rol aldıkları bir kısa film, iki arkadaşın hem hayatının değişmesine hem de arkadaşlıklarının sarsılmasına neden olur. Film için Matthias ve Maxime’nin öpüşmesi gerekince, ikilinin arkadaşlığı farklı bir boyuta taşınır. Kısa sürede aralarına giren şüphe, ikisinin de hayatının bambaşka olmasına neden olur. 

Oyuncular: Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk 

Yönetmen: Xavier Dolan

19. Right Now, Wrong Then, 2015

19. Right Now, Wrong Then, 2015

IMDb: 7.1 

Özet: Bir film yönetmenin şehirde tanıştığı bir ressam arkadaşı, yönetmenin yeni çekeceği filmi maddi destekler. Film, yönetmenin bu ressam genç kadın ile geçirdiği birkaç saati konu ediniyor. Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Hong Sang-Soo oturuyor ve yönetmen bizlere bu birkaç saati iki versiyon halinde sunuyor. 

Oyuncular: Jeong Jae-yeong, Kim Min-hee, Youn Yuh-jung 

Yönetmen: Hong Sang-soo

18. Lars and the Real Girl, 2007

18. Lars and the Real Girl, 2007

IMDb: 7.3 

Özet: Abisi Gus ve karısı Karin'in evlerinin garajında yaşayan Lars Lindstrom, babası öldükten sonra içine kapanan, insanlarla iletişim kurmaktan ve yakınlaşmaktan çekinen bir gençtir. Lars'ın durumu için endişelenen ve onu ailenin bir parçası yapabilmek için çabalayan Karin ve Gus, Lars'ın bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince sevinseler de gelin adayının internetten sipariş üzerine gelmiş bir şişme bebek olduğunu görünce sevinçleri pek uzun sürmez. İşin zor kısmı ise Lars etkilenmesin diye yeni “kız arkadaşı” Bianca'ya gerçek muamelesi yapmak zorunda kalacak olmalarıdır. 

Oyuncular: Ryan Gosling, Emily Mortimer, Paul Schneider 

Yönetmen: Craig Gillespie

17. Punch-Drunk Love, 2002

17. Punch-Drunk Love, 2002

IMDb: 7.3 

Özet: Film, apayrı dünyalardan gelen ve hayatlarının aşkını arayan iki insanın uyumsuz aşk hikayesini anlatıyor. Huzursuzluk ve coşkunun beklenmedik bir şekilde sevimlilik ve saflığa dönüştüğü bir komedi! Adam Sandler, küçük bir şirketin sahibi, yedi kız kardeşi tarafından hükmedilen, zavallı asosyal Barry Egan rolündeki muhteşem performansı ile alkış alıyor. Barry aşk gelip onu bulana kadar onu aramaz. Ancak gizemli oir kadın hayatına girer, duyguları karma karışık olur, kendini coşku, şehvet ve kendinden şüphe etmek gibi hisler arasında bocalarken bulur. 

Oyuncular: Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman 

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

16. I Stand Alone, 1998

16. I Stand Alone, 1998

IMDb: 7.3  

Özet: Hayatı pek yolunda gitmeyen bir kasap, hapisten yeni çıkmıştır ve yeni bir başlangıç yapmak istemektedir. Zihinsel engelli kızını bir akıl hastanesine yerleştirdikten sonra, hamile sevgilisi ve onun annesi ile Lille’e yerleşir. Sevgilisini sevmemektedir fakat sevgilisi ona yeni bir kasap dükkanı açmayı vaat etmiştir. Kısa zaman sonra kadının ona yalan söylediğini anlar, onu terk eder. Tekrar Paris’e dönmeye ve kızını bulmaya karar verir. Yanındaki tek şey tabancasıdır ve yollara düşer.  

Oyuncular: Philippe Nahon, Blandine Lenoir, Frankie Pain  

Yönetmen: Gaspar Noe

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15. What Time Is It There, 2001

15. What Time Is It There, 2001

IMDb: 7.3 

Özet: Acımasız bir ev hayatı olan genç bir sokak satıcısı, Paris'e giden bir kadınla tanıştığında aralarında anında bir bağ oluşur. Adam, François Truffaut'nun Les 400 Coups filmini izlerken Taipei'deki tüm saatleri Fransız saatine çevirir; kadın ise filmin artık yaşlanmış yıldızı Jean-Pierre Leaud ile tuhaf bir karşılaşma yaşar. 

Oyuncular: Kang-sheng Lee, Shiang-chyi Chen, Lu Yi-ching 

Yönetmen: Tsai Ming-liang

14. Frances Ha, 2012

14. Frances Ha, 2012

IMDb: 7.4  

Özet: Frances, New York’ta yaşamaktadır ama aslında kendisine ait bir dairesi yoktur. Frances dans topluluğunda acemidir. Ama gerçek bir dansçı değildir. Frances’ın Sophie isimli bir arkadaşı vardır ama artık onunla konuşmamaktadır. Frances’in hayattan beklediği ve istediği çok şey vardır.  

Oyuncular: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver  

Yönetmen: Noah Baumbach

13. Pain and Glory, 2019

13. Pain and Glory, 2019

IMDb: 7.5 

Özet: Acı ve Zafer, yönetmen Salvador Mallo’nın geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları konu ediyor. Filmde, Mallo’nun çocukluğunu yaşadığı 60’lı yıllara, doğup çocukluğunu geçirdiği yerden ayrılıp ailesi ile birlikte Valencia’da bir köye göç etmesine, refah arayışına, 80’lerin Madrid’inde kalbinin hızla çarpmasına neden olan ilk aşkına, terapi aracı olan yazı ve sinema ile tanışmasına, kendisini tanımasına yol açan olaylara değiniliyor. 

Oyuncular: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia 

Yönetmen: Pedro Almodóvar

12. All About Lily Chou-Chou, 2001

12. All About Lily Chou-Chou, 2001

IMDb: 7.5 

Özet: Yūichi Hasumi ve Shūsuke Hoshino adlı öğrencilerin sorunlu gençlik yıllarını anlatan film, Yūichi'nin hayali pop yıldızı Lily Chou-Chou'nun hülyalı ve soyut müziğine duyduğu aşkın arka planında ilişkilerinin değişen ve karmaşık güç dinamiklerini keşfediyor. 

Oyuncular: Hayato Ichihara, Shûgo Oshinari, Ayumi Ito 

Yönetmen: Shunji Iwai

11. Mysterious Skin, 2004

11. Mysterious Skin, 2004

IMDb: 7.6 

Özet: 1981 yılında Kansas’ta başlayan hikaye, küçükken aynı beysbol takımında oynayan Brian ve Neil’in hayatlarına odaklanıyor. 8 yaşındayken amnezi geçiren Brian, neler yaşadığını hatırlayamadığı hayatından eksilen 5 saatte uzaylılar tarafından kaçırılıp üzerinde deneyler yapıldığına inanmaktadır. Neil ise beysbol takımının koçunun tacizine uğramış, geri kalan hayatı boyunca onu unutamamış ara sıra fahişelik yapmakta olan bir gençtir. Küçükken yaşadıkları travmatik olaylar sonucu hayatları tamamıyla değişen iki gencin yolları yıllar sonra tekrar kesişecektir. Çünkü Brian, Neil’in kendisinin uzaylılar tarafından kaçırılmasını açıklayabileceğini düşünmektedir. 

Oyuncular: Brady Corbet, Joseph Gordon-Levitt, Elisabeth Shue 

Yönetmen: Gregg Araki

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10. Moving, 1993

10. Moving, 1993

IMDb: 7.6 

Özet: Babasından fiziksel olarak ayrılmış ve perişan haldeki annesiyle anlaşmazlığa düşmüş bir kız, olgunluğa geçişini kendi başına müzakere etmek zorundadır. 

Oyuncular: Kiichi Nakai, Junko Sakurada, Tomoko Tabata 

Yönetmen: Shinji Sômai

9. Lost in Translation, 2003

9. Lost in Translation, 2003

IMDb: 7.7  

Özet: Orta yaşı çoktan geçmiş, evli ve çocuklu Amerikalı aktör Bob, bir reklam çekimi için Japonya’ya gelir. Tokyo’da kaldığı otelde bir başka Amerikalı ile fotoğrafçı kocasının peşinden buraya gelmiş olan sevimli ama ciddi Charlotte ile tanışır. Dillerine ve kültürlerine uzak oldukları bu insanların ülkesinde fazlasıyla yabancı olan ve iletişimsizlik denizinde boğulan bu iki yabancı, bir Tokyo hafta sonunda birdenbire yakınlaşırlar.  

Oyuncular: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi  

Yönetmen: Sofia Coppola

8. A City of Sadness, 1989

8. A City of Sadness, 1989

IMDb: 7.8 

Özet: Filmde, tek bir aile üzerinden Tayvan tarihinin en karışık dönemi anlatılıyor: Japon istilasının bitmesine tanıklık eden dört yılı, anakaradan yapılan toplu göçleri ve sıkı yönetimin ilan edilmesini konu alıyor. 

Oyuncular: Tony Leung Chiu-wai, Shu-Fen Hsin, Sung-Young Chen 

Yönetmen: Hsiao-Hsien Hou

7. Manchester by the Sea, 2016

7. Manchester by the Sea, 2016

IMDb: 7.8  

Özet: Lee Chandler, tesisatçılık, kapıcılık gibi birçok zorlu iş yaparak hayat mücadelesi veren, tek gözlü bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Bir gün doğup büyüdüğü fakat yıllardır gitmediği şehirden bir haber alır. Abisi hastaneye kaldırılmıştır ve durumu acildir. Apar topar yola koyulan Lee'nin hayatı hastanede alacağı haberle değişecektir.  

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler  

Yönetmen: Kenneth Lonergan

6. Drive, 2011

6. Drive, 2011

IMDb: 7.8   

Özet: Sürücü, suçlular için kaçış şoförü olarak ek iş yapan yetenekli bir Hollywood dublörüdür. Dış görünüşü buz gibi görünse de son zamanlarda Irene adında güzel bir komşuya ve onun küçük oğlu Benicio'ya ısınır. 

Oyuncular: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston   

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

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5. Chungking Express, 1994

5. Chungking Express, 1994

IMDb: 8.0  

Özet: Film, PC 233 ve PC 633 yaka numaralı iki polisin sevgilileri tarafından terk edilmeleri sonrasında yaşamlarında yeni bir sayfa açmaya çalışmalarını konu ediyor. İçine düştükleri bu durumdan ve yemek yemek için uğradıkları 'Midnight Express' adlı büfeden başka ortak özelliği olmayan iki karakterin öyküleri de film içinde herhangi bir ortaklığa sahip değil.  

Oyuncular: Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung Chiu-wai  

Yönetmen: Kar-Wai Wong

4. Love Exposure, 2008

4. Love Exposure, 2008

IMDb: 8.0 

Özet: Yu Tsunoda ve Yoko pek de alışılmadık koşullar altında karşılaşır. Sonra Yu arkadaşı ile girdiği iddiayı kaybeder o kadın elbisesi giyip şehre gitmeyi ve gördüğü ilk kadını öpmeyi kabul eder. Yu onlarla şehre gider ve arkadaşları ile bir haydut grubu tarafından çevrildiklerinde Yokoadında genç bir kız ile karşılaşırlar. Yoko haydut çetesini döver ve kadın kılığındaki Yu'ya yardım eder. Sonra Yu Yoko'yu öper ve kaçar. Yu ilk defa bir kıza aşık olur ama Yoko sadece Bayan Akrep diye bildiği kadın elbisesi içindeki kadına aşık olmuştur. Bu arada Yu, 'Zero Church' denilen tarikat grubunun üyesi Aya Koike tarafından takip edilmektedir. Aya Koike Yu'nun 'Zero Church' ailesine girmesi için bir plan hazırlar ama önce Bayan Akrep kılığına girip Yoko'dan tekrar yardım isteyecektir. 

Oyuncular: Takahiro Nishijima, Hikari Mitsushima, Sakura Ando 

Yönetmen: Sion Sono

3. Three Colours: Red, 1994

3. Three Colours: Red, 1994

IMDb: 8.1  

Özet: Genç ve güzel manken Valentine arabasıyla emekli bir yargıcın köpeğine çarpar. Yargıcın evine giden Valentin, onun gizlice komşularının telefonlarını dinlediğine tanık olur. Bu rahatsız edici duruma rağmen aralarında beklenmedik bir dostluk gelişir ve yaşamları rastlantıların gizemi ile şekillenir. 

Oyuncular: Irene Jacob, Jean-Louis Trintignant, Frederique Feder  

Yönetmen: Krzysztof Kieslowski

2. Yi Yi, 2000

2. Yi Yi, 2000

IMDb: 8.1 

Özet: Edward Yang 'Yi Yi' adlı filminde bir aileden yola çıkarak Tayvan’da yaşamın yarattığı gerilimi işliyor. Orta yaşlı iş insanı NJ kişisel ve mesleki bir krizdedir. Bu arada büyükanne felç geçirir, eşi dini bir guruba katılır, duygusal kızı genç kızlığa adım atmakta ve dahi oğlu uyumsuzluk çekmektedir. Paralel öyküler, insanların yaptıkları seçimlerin yaşamlarını nasıl etkilediklerini duygusal ve entelektüel bir boyutta anlatıyor. 

Oyuncular: Nien-Jen Wu, Elaine Jin, Issei Ogata 

Yönetmen: Edward Yang

1. In the Mood for Love, 2000

1. In the Mood for Love, 2000

IMDb: 8.1   

Özet: Bay ve Bayan Chow, aynı apartmanda yaşayan ve birbirleriyle sıklıkla karşılaşan iki insan olarak tanışırlar. Bir süre sonra, her ikisinin de eşleri birbirleriyle ilişki yaşadığında, Bay Chow ve Bayan Chan birbirleriyle arkadaşlık kurarlar.  

Oyuncular: Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung, Siu Ping-Lam   

Yönetmen: Kar-Wai Wong

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