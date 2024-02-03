Kendinizi Dünyadan Soyutlayarak İçsel Yalnızlığı Keşfedebileceğiniz Hepsi Birbirinden Güzel Filmler

IMDb: 8.0

Özet: Yu Tsunoda ve Yoko pek de alışılmadık koşullar altında karşılaşır. Sonra Yu arkadaşı ile girdiği iddiayı kaybeder o kadın elbisesi giyip şehre gitmeyi ve gördüğü ilk kadını öpmeyi kabul eder. Yu onlarla şehre gider ve arkadaşları ile bir haydut grubu tarafından çevrildiklerinde Yokoadında genç bir kız ile karşılaşırlar. Yoko haydut çetesini döver ve kadın kılığındaki Yu'ya yardım eder. Sonra Yu Yoko'yu öper ve kaçar. Yu ilk defa bir kıza aşık olur ama Yoko sadece Bayan Akrep diye bildiği kadın elbisesi içindeki kadına aşık olmuştur. Bu arada Yu, 'Zero Church' denilen tarikat grubunun üyesi Aya Koike tarafından takip edilmektedir. Aya Koike Yu'nun 'Zero Church' ailesine girmesi için bir plan hazırlar ama önce Bayan Akrep kılığına girip Yoko'dan tekrar yardım isteyecektir.

Oyuncular: Takahiro Nishijima, Hikari Mitsushima, Sakura Ando

Yönetmen: Sion Sono