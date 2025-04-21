Kaza Sonucu Araçtan Çıkan Tekerlek Turiste Korku Dolu Anlar Yaşattı

Antalya’da bir safari aracı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki bir kamyonete çarptı. Safari aracında yer alan Alman turistler kazada yaralandı. Kamyonetin sürücüsü ise araçta değildi. Ancak kazada dikkat çeken bir detay oldu. Kaza anında yerinden çıkan tekerlek bir Rus turiste korku dolu anlar yaşattı. Kendi kendine gitmeye başlayan tekerleği gören Rus turist, önünde bulunduğu deri mağazasına kaçarak hayatını kurtardı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA