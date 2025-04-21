Kaza Sonucu Araçtan Çıkan Tekerlek Turiste Korku Dolu Anlar Yaşattı

Antalya’da bir safari aracı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki bir kamyonete çarptı. Safari aracında yer alan Alman turistler kazada yaralandı. Kamyonetin sürücüsü ise araçta değildi. Ancak kazada dikkat çeken bir detay oldu. Kaza anında yerinden çıkan tekerlek bir Rus turiste korku dolu anlar yaşattı. Kendi kendine gitmeye başlayan tekerleği gören Rus turist, önünde bulunduğu deri mağazasına kaçarak hayatını kurtardı. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar TikTok’ta bir akım olan “Hayat şaşırtır hep zaten” şarkısıyla paylaşılınca viral oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın