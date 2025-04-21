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Kaza Sonucu Araçtan Çıkan Tekerlek Turiste Korku Dolu Anlar Yaşattı

Kaza Sonucu Araçtan Çıkan Tekerlek Turiste Korku Dolu Anlar Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 14:52

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Antalya’da bir safari aracı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki bir kamyonete çarptı. Safari aracında yer alan Alman turistler kazada yaralandı. Kamyonetin sürücüsü ise araçta değildi. Ancak kazada dikkat çeken bir detay oldu. Kaza anında yerinden çıkan tekerlek bir Rus turiste korku dolu anlar yaşattı. Kendi kendine gitmeye başlayan tekerleği gören Rus turist, önünde bulunduğu deri mağazasına kaçarak hayatını kurtardı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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İşte o anlar 👇

O anlar TikTok’ta bir akım olan “Hayat şaşırtır hep zaten” şarkısıyla paylaşılınca viral oldu.

O anlar TikTok’ta bir akım olan “Hayat şaşırtır hep zaten” şarkısıyla paylaşılınca viral oldu.

“Süper Lig’de bu kadar net açılı kamera yok” diyen izleyiciler de oldu, “Hint filmlerindeki sahneleri aratmamış” diyenler de.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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