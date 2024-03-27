Kayseri'de Tarihi Eser Baskını: Evinden 10 Milyon Yıllık Fosil Çıktı!
Kayseri'de Tarihi Eser Baskını: Evinden 10 Milyon Yıllık Fosil Çıktı!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir eve yapılan baskında 8 parça fosil bulundu. Müze yetkilileri, fosillerin 10 milyon yıl öncesi Miyosen dönemine ait olduğunu değerlendiriyor.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'nin Erkilet Mahallesi'nde oturan Ç.Y'nin evinde tarihi eser olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdi.
İkamete düzenlenen operasyonda, 8 parça kabuklu deniz canlılarına ait fosil ele geçirildi. Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu.
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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E ne olacak ki bunda. Bende de var... Bizim köyde dağlarda dolaşıyoruz, taşları ters çevirip deniz kabukları, deniz yıldızları fosilleri topluyoruz. İncelemi... Devamını Gör
Cehaletimi bağışlayın ama ortadaki hariç diğerleri bizim burada da var denizde? Onlar da 10milyon yıllık falansa okutalım ?
Emniyette işlemlerlerden sonra serbest bırakılacaktır heralde ülke’nin tarihi eserini kaçırmak en büyük aptallıklardan biridir bence