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Kartalkaya Faciasında Soruşturma Engeli İddiasına Burcu Biricik'ten Sert Tepki

Kartalkaya Faciasında Soruşturma Engeli İddiasına Burcu Biricik'ten Sert Tepki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.05.2025 - 13:43

Türkiye’yi derinden sarsan Kartalkaya faciası hafızalardaki tazeliğini korurken, yeni bir iddia kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Bolu’daki Grand Kartal Oteli’nde 36’sı çocuk 78 kişinin can verdiği yangına ilişkin bilirkişi raporunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘birinci derecede sorumlu’ tutuldu. Ancak iddiaya göre Bakan Mehmet Nuri Ersoy bakanlık bürokratlarının ve çalışanlarının soruşturulmasına izin vermedi. 

İddialar üzerine Burcu Biricik sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. “İzinle mi oluyor bu işler?” diyen Biricik’in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

İşte detaylar...

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Türkiye, 5 Şubat 2025 tarihinde Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangınla adeta dondu kaldı.

Türkiye, 5 Şubat 2025 tarihinde Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangınla adeta dondu kaldı.

O gece çıkan yangında, aralarında 36 çocuğun da bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirdi. Facianın ardından ülke genelinde yas havası hakim oldu. Yangının neden çıktığı, otelin yeterli güvenlik önlemleri alıp almadığı ve ilgili kurumların denetimleri gerektiği gibi yapıp yapmadığı gibi pek çok soru gündeme geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzmanlarca hazırlanan bilirkişi raporu ise olayın boyutunu daha da derinleştirdi. Raporda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğuna dikkat çekilerek, “Can ve mal güvenliğiyle ilgili denetimlerin yetersiz olduğu, personelin eğitim seviyesinin denetlenmediği ve eksikliklerin fark edilmediği” belirtildi.

Ancak DW Türkçe’den Uğur Şahin’in haberine göre, iddiaya göre söz konusu rapora rağmen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, aralarında Bakan Yardımcısı, Genel Müdürler ve Kontrolörlerin de bulunduğu çok sayıda bakanlık görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi.

Ancak DW Türkçe’den Uğur Şahin’in haberine göre, iddiaya göre söz konusu rapora rağmen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, aralarında Bakan Yardımcısı, Genel Müdürler ve Kontrolörlerin de bulunduğu çok sayıda bakanlık görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi.

Bakanlığın aldığı kararda yangın güvenliği denetiminin bakanlık sorumluluğunda olmadığına vurgu yapıldı.

Faciada çocuklarını kaybeden ailelerin hukuk mücadelesi devam ederken, sosyal medyada “Sorumlular korunuyor mu?” tartışmaları alevlendi.

Tepki gösterenler arasında yer alan ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öfkesini dile getirdi.

Tepki gösterenler arasında yer alan ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öfkesini dile getirdi.

“Ne demek izin vermedi? İzinle mi oluyor bu işler?” ifadelerini kullanan Biricik, sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini savundu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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