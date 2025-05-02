Kartalkaya Faciasında Soruşturma Engeli İddiasına Burcu Biricik'ten Sert Tepki

O gece çıkan yangında, aralarında 36 çocuğun da bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirdi. Facianın ardından ülke genelinde yas havası hakim oldu. Yangının neden çıktığı, otelin yeterli güvenlik önlemleri alıp almadığı ve ilgili kurumların denetimleri gerektiği gibi yapıp yapmadığı gibi pek çok soru gündeme geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzmanlarca hazırlanan bilirkişi raporu ise olayın boyutunu daha da derinleştirdi. Raporda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğuna dikkat çekilerek, “Can ve mal güvenliğiyle ilgili denetimlerin yetersiz olduğu, personelin eğitim seviyesinin denetlenmediği ve eksikliklerin fark edilmediği” belirtildi.