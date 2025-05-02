Kartalkaya Faciasında Soruşturma Engeli İddiasına Burcu Biricik'ten Sert Tepki
Türkiye’yi derinden sarsan Kartalkaya faciası hafızalardaki tazeliğini korurken, yeni bir iddia kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Bolu’daki Grand Kartal Oteli’nde 36’sı çocuk 78 kişinin can verdiği yangına ilişkin bilirkişi raporunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘birinci derecede sorumlu’ tutuldu. Ancak iddiaya göre Bakan Mehmet Nuri Ersoy bakanlık bürokratlarının ve çalışanlarının soruşturulmasına izin vermedi.
İddialar üzerine Burcu Biricik sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. “İzinle mi oluyor bu işler?” diyen Biricik’in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
İşte detaylar...
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Türkiye, 5 Şubat 2025 tarihinde Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangınla adeta dondu kaldı.
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Ancak DW Türkçe’den Uğur Şahin’in haberine göre, iddiaya göre söz konusu rapora rağmen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, aralarında Bakan Yardımcısı, Genel Müdürler ve Kontrolörlerin de bulunduğu çok sayıda bakanlık görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi.
Tepki gösterenler arasında yer alan ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öfkesini dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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