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Karakterine Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?

Karakterine Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 11:01

Bazı insanlar soğuğu sever, bazıları ise yazdan vazgeçemez. Kimisi sonbaharda sararan yaprakları, hafif serin havayı sever, kimisi ise ilkbaharda yeni açmış çiçeklerin arasında dolaşmaktan hoşlanır. Bakalım karakterine göre sen hangi mevsimin insanısın?  🥰 Öğrenmeye hazırsan, buyrunuz testeee! 👇🥳

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını da seç bakalım.

3. Tatil aktivitesi olarak bunlardan hangisini yapmayı tercih edersin?

4. Bu kıyafetlerden hangisi kombinlerini vazgeçilmezi oluyor?

5. Bu tatlılardan birini seçmeni istesek hangisini seçersin?

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6. Bir problem olduğunda problemi çözmek için nasıl yaklaşırsın?

7. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?

8. Bu meyvelerden favorin hangisi?

9. Sana göre hayat nasıl yaşanmalı?

10. Son olarak, bu hayatta en korktuğun şey nedir?

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Yaz İnsanısın!

Yaz İnsanısın!

Verdiğin cevaplara göre sen yaz insanısın! Yazın sıcak, kucaklayıcı kollarında bulduğun o eşsiz huzur, kışın dondurucu soğuğunda asla bulamayacağın bir şey. Yazın sıcaklığı, teninde bıraktığı o hafif terlemeyi ve güneşin altında geçirdiğin uzun saatleri düşündüğünde oldukça mutlu oluyorsun. 🥰 Yazın enerjisi, seni harekete geçiriyor ve tüm yıl boyunca beklediğin o aktiviteleri yapabilme özgürlüğünü sunuyor. Belki bir plaj voleybolu, belki bir yüzme turu veya belki de bir mangal partisi... 🥳 Yaz, sana tüm bu olanakları sunarken, kış; sadece içeride oturup battaniye altında film izlemekten başka bir şey yapmamana neden oluyor. Yazın sunduğu meyvelerin çeşitliliği ve tazeliği, kışın soğuk ve donuk günlerinde asla bulamayacağın bir lezzet patlaması sunuyor. Bir yandan da şort ve tişörtle dışarı çıkmanın verdiği rahatlık, kışın ağır mont ve botlarının sana yaşattığı boğucu hissi unutturuyor. Yazın özgürlüğü, kışın ağırlığını ve soğuğunu bir kenara bırakmanı sağlıyor. Evet, sen tam bir yaz insanısın. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım. 👇😍

Kış İnsanısın!

Kış İnsanısın!

Verdiğin cevaplara göre sen tam bir kış insanısın! Yazın kavurucu sıcağı, insanın üzerine yapışan nemli hava, sürekli terleme hali... Bu senin hiç tarzın değil. Bunun yerine kışın dondurucu soğuğunu, kalın yünlü kazakları ve sıcacık atkıları giyip dışarı çıkmayı tercih ediyorsun. 😇 Çünkü senin felsefene göre, soğuktan korunmak için giysilerinle sıcak bir kalkan oluşturabilirsin ama sıcak hava koşullarında ne yazık ki böyle bir savunma mekanizması yok. Bu yüzden yaz aylarını adeta bir işkence olarak görüyorsun. 🤔 Evinin rahatlığında, sıcak bir kahve eşliğinde film izlemek, senin için yazın sunabileceği tüm aktivitelerden çok daha çekici ve huzur verici. Belki dışarıda güneş parlıyor olabilir, insanlar plajlarda güneşleniyor, parklarda piknik yapıyor olabilirler. Ancak senin için hiçbir şey, sıcak bir battaniye altında, favori filmini izlerken hissettiğin o huzuru ve rahatlığı geçemez. Kısacası, senin için kışın soğuk rüzgarları ve kar yağışı, yazın kavurucu sıcağından çok daha çekici ve keyifli. Sence bildik mi? Yorumlarda buluşalım. 👇🥳

Sonbahar İnsanısın!

Sonbahar İnsanısın!

Verdiğin cevaplara göre sen sonbahar insanısın! Yazın kavurucu sıcağına ya da kışın acımasız soğuğuna karşı bir direnişin var gibi görünüyor. Senin tercihin, yazın hemen ardından gelen, sabahları hafif bir serinlikle uyanıp, akşamları üzerine bir hırka alarak keyifle geçirebileceğin sonbaharın ılıman havaları. 😇Bu dönemde, sonbaharın en belirgin özelliklerinden biri olan, yollarda yerlere serpiştirilmiş sapsarı yaprakları görmek, senin içinde bir neşe uyandırıyor. Aynı zamanda, yaz tatilinden dönen insanların yüzlerindeki huzur ve sakinlik de senin sonbaharı sevmenin başka bir nedeni. 🤗 Sonbahar, belki de biraz melankolik ama bir o kadar da huzur verici bir mevsim. Ve sen, bu melankolik huzuru yaşamaktan keyif alıyorsun. Belki bir kitapla birlikte sıcak bir kahve, belki de bir yürüyüş parkurunda, sonbaharın tüm güzelliklerini doyasıya yaşamak senin için paha biçilemez bir deneyim. Sonuç olarak, senin mevsimin kesinlikle sonbahar! Doğru tahmin ettik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma!👇🥰

İlkbahar İnsanısın!

İlkbahar İnsanısın!

Verdiğin cevaplara göre sen tam bir ilkbahar insanısın! Senin ruhunun mevsimi hiç şüphesiz ilkbahar! Yazın kavrulmanın ve kışın donmanın sana göre olmadığı çok açık. 🤔 Sen, kışın buz gibi, hayatı durma noktasına getiren hava durumundan daha çok, kışın ardından gelen, ağaçların tomurcuklarını cesurca açtığı, kuşların cıvıltılarının her yeri sardığı, insanların ılık hava eşliğinde sokaklarda neşeyle dolaştığı o muhteşem döneme aşıksın. 😍 Kışın soğuk ve kasvetli günlerinde içinde biriken o karanlık bulutları, ilkbaharın gelmesiyle birlikte dışarıya atıp, canlanıyorsun. Akadaşlarınla birlikte bir kafede oturup, keyifli bir kahve molası vermek, belki de deniz kenarında hafif bir esinti eşliğinde oturup, gün batımını izlemek senin için en büyük mutluluk kaynağı. İlkbaharın gelişiyle birlikte, senin de içindeki yaşama sevinci tomurcuklanıyor ve çiçek açıyor. İşte bu yüzden sen tam bir ilkbahar insanısın! Ee, tahminimiz hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 👇🥰

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