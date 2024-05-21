Karakterine Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?
Karakterine Göre Hangi Mevsimin İnsanısın?
Bazı insanlar soğuğu sever, bazıları ise yazdan vazgeçemez. Kimisi sonbaharda sararan yaprakları, hafif serin havayı sever, kimisi ise ilkbaharda yeni açmış çiçeklerin arasında dolaşmaktan hoşlanır. Bakalım karakterine göre sen hangi mevsimin insanısın? 🥰 Öğrenmeye hazırsan, buyrunuz testeee! 👇🥳
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da seç bakalım.
3. Tatil aktivitesi olarak bunlardan hangisini yapmayı tercih edersin?
4. Bu kıyafetlerden hangisi kombinlerini vazgeçilmezi oluyor?
5. Bu tatlılardan birini seçmeni istesek hangisini seçersin?
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6. Bir problem olduğunda problemi çözmek için nasıl yaklaşırsın?
7. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
8. Bu meyvelerden favorin hangisi?
9. Sana göre hayat nasıl yaşanmalı?
10. Son olarak, bu hayatta en korktuğun şey nedir?
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Yaz İnsanısın!
Kış İnsanısın!
Sonbahar İnsanısın!
İlkbahar İnsanısın!
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