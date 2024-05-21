Verdiğin cevaplara göre sen tam bir kış insanısın! Yazın kavurucu sıcağı, insanın üzerine yapışan nemli hava, sürekli terleme hali... Bu senin hiç tarzın değil. Bunun yerine kışın dondurucu soğuğunu, kalın yünlü kazakları ve sıcacık atkıları giyip dışarı çıkmayı tercih ediyorsun. 😇 Çünkü senin felsefene göre, soğuktan korunmak için giysilerinle sıcak bir kalkan oluşturabilirsin ama sıcak hava koşullarında ne yazık ki böyle bir savunma mekanizması yok. Bu yüzden yaz aylarını adeta bir işkence olarak görüyorsun. 🤔 Evinin rahatlığında, sıcak bir kahve eşliğinde film izlemek, senin için yazın sunabileceği tüm aktivitelerden çok daha çekici ve huzur verici. Belki dışarıda güneş parlıyor olabilir, insanlar plajlarda güneşleniyor, parklarda piknik yapıyor olabilirler. Ancak senin için hiçbir şey, sıcak bir battaniye altında, favori filmini izlerken hissettiğin o huzuru ve rahatlığı geçemez. Kısacası, senin için kışın soğuk rüzgarları ve kar yağışı, yazın kavurucu sıcağından çok daha çekici ve keyifli. Sence bildik mi? Yorumlarda buluşalım. 👇🥳