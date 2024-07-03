Karakter, İnanç, Motivasyon

Savunmada, Abdülkerim-Merih ikilisinin yanına Kaan Ayhan’ı da çekmek akıllıca idi. Üçü de kusursuz oynadı. Ferdi ve Mert Müldür rakibin kanat oyuncularına nefes aldırmadılar. Ferdi, Türkiye liginden daha üst klasman liglerde oynamayı hak ediyor.

Bu maçla ilgili olarak, ben Merih’i attığı gollerden çok, kestiği ataklarla hatırlayacağım. Savunmada yaptığı önemli müdahaleler sonucunda kalemizde oluşabilecek tehlikeleri başlamadan bitirdi.

Arda’yı santrafor oynatmak gereksiz bir fantezi. Arda’nın fizik gücü santrafor oynayacak düzeyde değil. Temaslı müdahalelerde başarılı olamıyor. Oysa santraforlar sürekli temasa maruz kalırlar. Taş yerinde ağırdır. Arda bu pozisyonda etkili olamadığı için taraftar gözünde de yıpranıyor. Benzer bir fanteziyi Fatih Terim de Emre Mor’u santrafor olarak oynatarak yapmıştı.

Kaleci Mert’i bilinçli olarak sona bıraktım:

Uzun zamandır bu çocuk üvey evlat muamelesi görüyordu. Basın mensupları ve yorumcular tarafından çok hırpalandı. Ama gerek Çekya gerekse Avusturya maçlarında, bu takımın birinci kalecisi olduğunu ispatladı. Mert, en çok son dakikada kurtardığı pozisyon ile hatırlanacak. Ama sadece bu pozisyona takılıp, maç içinde önlediği yüzde yüzlük gol pozisyonlarını anmamak Mert’e karşı haksızlık olur.

Bir sonraki rakibimiz Hollanda:

Hollanda’yı çok fazla gözümüzde büyütmeyelim, çok iyi bir futbol oynamıyorlar. Romanya karşısında oynadıkları oyunu bize karşı oynarlarsa turu çok rahat geçeriz.

Turnuva süresince izlediğimiz Milli Takımın bir sistemi yoktu. İlk defa sahada bir sistem ile oynayan milli takım gördük. Bu sistem gayet başarılı oldu ve bozulmamalı.

Montella yeni fanteziler peşine düşüp, bu takımı ve sistemi bozmamalı. Hakan Çalhanoğlu’nu oynatma pahasına bu takımı bozarsa Avusturya karşısındaki üstün performansı yakalayamayız.

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